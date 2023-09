Nelson Mondialu îl dă în judecată pe Pescobar, după ce a făcut toxiinfecție alimentară: „Gunoiul ăsta”

Nelson Mondialul l-a criticat aspru pe Pescobar, după ce restaurantele i-au fost închise. Acesta susține că, după ce a mâncat la unul dintre restaurantele sale, a făcut toxiinfecție alimentară, iar repercursiunile au fost extrem de neplăcute.

Prin urmare, este decis să îl dea în judecată pe Pescobar, în urma a ceea ce s-a întâmplat din cauza preparatelor sale. Nelson Mondialul a mărturisit că starea lui a fost atât de rea, încât a avut nevoie de îngrijirile medicilor, dar a refuzat acest lucru.

„Am mâncat scoici și picioare de broască în ou. Asta a fost seara. Dimineața mi-a fost un rău teribil (...) Când am auzit că trebuie să-mi bage un tub pe stomac și să-mi facă injecție am refuzat (...) Mi-am pierdut controlul și la c**. Am făcut prăpăd în pat, mi-am cerut scuze când am plecat de la hotel”, a povestit Nelson Mondialu, conform Cancan.

Nelson Mondialu nu s-a oprit aici cu declarațiile, precizând că vrea să îl dea în judecată pe Pescobar. Mai mult decât atât, acesta a mai precizat faptul că și alte persoane au avut aceleași probleme, iar răspunsul primit din partea milionarului l-a dezgustat.

De asemenea, Nelson Mondialu a mărturisit că a fost chiar contactat de echipa lui Pescobar, pentru a-i promova localurile de care nici nu vrea să mai audă de aici înainte.

„Pescobar, ăsta, e un țăran. Îl voi da în judecată. De două ori am fost la el. În trecut, mi-a dat mesaje să colaborăm, să-i fac reclamă. Ce are el în Herăstrău și în alte orașe sunt cârciumi de colțul blocului.

După o săptămână am scăpat de probleme. Am vrut să vin la București și să-l trântesc. Este un țărănoi și un gunoi. La UNTOLD s-a întâlnit un prieten cu el și acesta i-a reproșat că i-a fost rău după ce a mâncat la el. Și ghici ce spune țărănoiul: «Păi, ce, ai murit? Văd că ești în picioare!». Pe gunoiul ăsta nu-l voi ierta niciodată. Are un tupeu fantastic”, a mai declarat Nelson Mondialu.

Sursa foto: Facebook, captură video

VEZI ȘI VIDEO