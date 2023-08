Nikita de România, noi detalii picante despre relația ei cu Michele Morrone: „Cu mine nu o să stea numai o noapte”

Idila dintre Nikita de România și celebrul actor din filmul „365 de zile”, Michele Morrone, stârnește în continuare numeroase reacții în mediul online! De data aceasta, blonda a făcut o serie de afirmații halucinante despre relația pe care o are cu starul internațional.

Mihaela Ispas, cunoscută de publicul larg sub numele de Nikita de România, a susținut în urmă cu mai multe luni că Michele Morrone este îndrăgostit lulea de ea. Stabilită în Spania de ani buni, blonda afirmă că este curtată de foarte mulți bărbați, iar printre aceștia se numără și actorul din filmul „365 de zile”.

„Michelle Morrone este îndrăgostit de mine, ceea ce pe mine nu mă interesează și nu mă afectează, pentru că bărbații vorbesc multe și fac puține. Nu știu ce a văzut el la mine, ce vrea de la mine, vorbim de aproape 9 luni de zile în continuu, prin telefon. În realitate este alt tip de om, este o persoană deosebită. M-am certat de multe ori cu el și i-am vorbit foarte murdar și mi-a răspuns foarte frumos”, declara Nikita în urmă cu mai mult timp, pentru cancan.ro.

Cu trecerea timpului, așa-numita poveste de dragoste dintre cei doi a prins, se pare, și mai mult contur! Nikita susține, de data aceasta, că vorbește cu celebrul actor încă din anul 2021, iar de atunci acesta ar fi prins drag și de fetițele ei, Vanessa și Cristina.

„Mi-a cunoscut fetițele, s-a îndrăgostit de fiicele mele. Despre Vanessa spune că este fetița lui, că vrea să fie fetița lui, cât și Cristina. Dar are foarte mult drag de Vanessa, că e cea mai micuță, are opt ani. Tot timpul îi trimite mesaje, tot timpul îi spune că o iubește. Cât m-aș certa cu el, trebuie să tac din gură pentru că afecțiunea pe care o are pentru copiii mei mă depășește. Vanessa de ziua ei a primit mesaje tot timpul, «mami, mă duc că mi-a dat Michele Morrone mesaje, că mă iubește»”, a spus recent Nikita, pentru sursa amintită anterior.

Întrebată dacă ar accepta vreodată o relație cu Michele Morrone, Mihaela Ispas a declarat: „Nu, nu aș accepta! (...) Există bărbați și mai frumoși decât el, nu neapărat să stai o noapte cu el. Cu mine nu o să stea numai o noapte, dar nu îmi plac bărbații care umblă cu multe femei, nu suport!”, a mai afirmat ea.

