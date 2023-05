Reacția lui Mihai Trăistariu după ce reprezentantul României nu s-a calificat în finala de la Eurovision 2023

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a cântat joi, 11 mai, pe scena de la Liverpool. Tânărul nu s-a calificat pentru marea Finală a concursului. Acest eveniment a stârnit imediat reacții în mediul online, iar printre primii comentatori s-a aflat și artistul Mihai Trăistariu.

Cântărețul care ne-a reprezentat țara cu brio la Eurovision 2006, cu piesa Tornerò și s-a clasat pe locul 4. Iată ce spune despre prestația lui Theodor Andrei, dar și despre melodia aleasă:

„Să începem cu începutul! 1. Această melodie - cea a României - nu avea ce să caute pe scena Eurovision internațională. 2. Singurul lucru pe care-l susțin în continuare este că acest copil ESTE TALENTAT ! Theodor Andrei a participat la ceva festivaluri de mic, probabil a avut și profesor de canto ... și a ajuns la un nivel vocal FOARTE BUN. Însă ... 3. Theodor încă e mic și lipsit de experiența unor concerte mari. Nu a avut timpul necesar să digere CE ÎNSEAMNĂ Eurovision cu adevărat ! Și-atunci e o greșeală uriașă să citesc prin ziare că show-ul a fost gândit, conceput de el. Și aprobat, avizat, folosit apoi de Tvr ! (Eu, personal ... cred că Tvr n-a mai crezut în el și n-a mai avut nici măcar chef să-i gândească ceva show. Și-atunci s-au prefăcut că-l lasă pe artist cu această sarcină. Au vrut, practic, să arunce ulterior nereușita ... pe copil ! ) Deci Tvr experimentează în continuare, trimițând un copil necopt la Eurovision. Au mai făcut greșeala asta. Așa se întâmplă când schimbi echipa Eurovision mereu!”, a scris Mihai Traistariu pe pagina de socializare, după ce a urmărit aseară a doua semifinală Eurovision 2023.

Mihai Trăistariu spune că îl cunoaște pe Theodor Andrei și îi apreciază calitățile vocale.

4. Am fost prezent în sală la Finala românească. N-aveai ce să alegi ! Dacă vocea era bună, piesa era proastă. Și invers !Așa că singurul care era mai acătării ... a câștigat ! Așa a fost ales acest Theodor ! De la Selecția Națională mi-am dat seama că România va fi la coadă din nou și-n acest an. Lipsa vedetelor din concurs iarăși a pus un mare semn de întrebare : oare au picat vedetele la Preselecție sau nu s-au înscris deloc ? 5. Atitudinea lui Theodor Andrei e faină cumva. Chiar dacă pare arogant, e de fapt un ... fel de a fi în public. El are sămânță de artist în el iar asta transpare în orice apariție a lui. Chiar dacă se circărește și se schimonosește mai mereu ... pe el îl prinde lucrul ăsta. Uite ... pe mine nu m-ar prinde. Lui îi stă bine așa : cu roz, cu galben, cu limba scoasă, cu fața strâmbă, cu pantaloni de clovn, cu pantaloni scurți, cu cracii pe sus pe canapele etc.

6. Vocea lui Theodor are întindere, are forță, are elasticitate. Îl știu de mic și, chiar dacă i s-a îngroșat glasul odată cu maturizarea, tehnica rămâne ! Ca mersul pe bicicletă. El stăpânește bine cântatul ! Poate i-o fi scăpat 2 note în seara asta ... dar asta nu e relevant ! Poți impresiona și chiar câștiga marele concurs ... falsând !!! Vă dau un exemplu : căutați Viva la Diva - Finala. Cu Dana Internațional. N-a contat că vocea a fost zero barat. Sau că a falsat aproape la fiecare vers. A câștigat pentru că Eurovision-ul a însemnat mereu ... diversitate ! Și Dănuța a șocat omenirea ! Omenire ... care a votat-o în masă !

Apropos ...La Theodor n-a funcționat " roz-ul " pentru că el a venit cu iubita din viața reală pe scenă. Și oricum toată seara asta a fost plină de bărbați în roz. Și-atunci costumația lui a devenit neinteresantă. 7. Punctasem la un interviu că România ar putea salva piesa lui Theodor venind cu un show spectaculos !

Din păcate România a venit cu un show chiar MAI PROST DECÂT ÎN FINALA ROMÂNEASCĂ !!!

Totul complet șters. Totul neinteresant. Monoton. Nu tu mișcare, nu tu vreun dansator, vreo dansatoare, vreo figurație. Nimic colorat. Nimic viu.

Fata aia a apărut 3 secunde la final, a punctat că omu' nu se îmbracă în roz decât la Eurovision și a plecat cu viteza luminii.Nu știu cu ce l-a mânjit că nu am apucat să văd. Deci pentru asta a cheltuit Tvr... 115.000 de euro.

Așa scria presa azi !

Show-ul lui Theodor a costat 115.000 de euro.

Of, Doamne !Asta știți cum e ?E ca atunci când am concurat eu cu Paradisio. Prin 2016.Ca să nu mă fac de kkt cu clipul ăla tâmpit ( pe care-am plătit totuși 1.000 de euro ), am băgat repede o postare că m-au costat filmările ... 15.000 de euro. Ce să zic și io ? Trebuia să salvez cumva măcar piesa ! Am luat locul 5 atunci !, este doar o parte din mesajul publicat de Mihai Trăistariu depre show-ul României la Eurovision 2023



Mihai Trăistariu a câștigat de 5 ori titlul de "Cea mai bună voce masculină din România": în 2000, 2001, 2003, 2007 și 2011 și a fost nominalizat de alte 5 ori. După concursul Eurovision 2006, piesa sa "Tornerò" compusă de compozitorul Eduard Cârcotă, a fost difuzată în peste 30 de țări din Europa.

