Sharon Stone, păcălită să filmeze fără lenjerie intimă în Basic Instinct. „Ce opțiuni aveam?”

Sharon Stone (63 de ani) face dezvăluiri neașteptate într-o carte de memorii care se poate comanda deja online peste Ocean. Actrița vorbește inclusiv despre momentul în care i s-a cerut să renunțe la lenjerie intimă pentru a filma celebra scenă din „Basic Instinct”.

Sharon Stone și-a strâns cele mai controversate episoade din viața privată și profesională în volumul The Beauty of Living Twice. Pasaje din cartea care are lansarea oficială la sfârșitul acestei luni au fost dezvăluite deja în publicații internaționale precum Vanity Fair.

În revistă, Sharon Stone dezvăluie cum a fost păcălită de regizorul Paul Verhoeven să renunțe la chiloți pentru a filma scena cu „picioarele încrucișate” pentru filmul nominalizat la Oscar în 1993.

„Nu vom putea vedea nimic – vreau să-ți dai jos chiloții, fiindcă albul reflectă lumina, așa că știm că ai lenjerie pe tine”, a dezvăluit Sharon Stone, care a mărturisit că a avut un șoc când a văzut scena filmată.

„L-am pălmuit pe Paul peste față, am plecat, m-am dus la mașină și mi-am sunat avocatul, Marty Singer”, a spus actrița, care avea la îndemână boicotarea filmului fiindcă „nu era legal să mă filmezi pe sub rochie, în acest fel”.

Însă, Stone a dezvăluit că a luat o decizie neașteptată, bazată și pe „sentimentul de datorie” pe care îl avea față de regizor.

„Eram doar o actriță, doar o femeie; ce opțiuni aveam? Dar aveam opțiuni. Așa că m-am gândit și m-am gândit și am ales să permit această scenă în film. De ce? Pentru că era corect față de film și pentru personaj”, a spus actrița, care a vrut astfel să-i facă o concesie regizorului Paul Verhoeven, singurul care o sprijnise până atunci în carieră.

A refăcut scena pe scenă, la Berlin

În 2019, când a fost recompensată cu trofeul „Femeia Anului”, în cadrul galei GQ Awards, Sharon Stone a recreat celebra scenă din Basic Instinct în fața publicului din sală. Însă, de această dată, și-a ținut lenjeria intimă pe ea.

Filmul Basic Instinct a avut parte de recenzii împărțite la lansarea sa, în martie 1992. În ciuda criticilor de care a beneficiat, pelicula a generat venituri de 352 de milioane de dolari în toată lumea, clasâdu-se pe locul 4 în topul filmelor cu cele mai mari încasări din acel an.

Pelicula a fost nominalizată la Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră și cel mai bun montaj. În rolurile principale au fost Sharon Stone, Michael Douglas, George Dzundza și Jeanne Tripplehorn.

