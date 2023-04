Simona Halep, primele declarații după ce a fost suspendată pentru dopaj: „Cât mai trebuie să aştept?”

După șase luni de tăcere, Simona Halep a decis să ofere un interviu publicației Tennis Majors în care și-a declarat nemulțumirea față de întârzierea judecării cazului ei.

Implicată în scandalul dopajului cu roxadustat, Simona Halep încă așteaptă să fie judecată. Au trecut mai bine de șase luni de la incidentul care a zguduit din temeilii lumea sportului, timp în care tenismena nu a oferit nicio declarație, suferind în tăcere.

De curând, aceasta a decis să iasă în față și să spună lucrurilor pe nume, declarându-se victima „unei contaminări a unuia dintre suplimente alimentare” și susținând că nu a „consumat niciodată, în mod conştient, cel mai mic produs interzis”.

Roxadustatul, substanța pe care s-a constatat că ar fi luat-o Simona Halep, reprezintă o moleculă care stimulează producţia de globule roşii şi este utilizată de regulă în tratamentul anemiei legate de bolile de rinichi.

„O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo. Nu m-am gândit niciodată că mă voi găsi implicată într-o asemenea poveste.

Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aştept?

Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta”, a spus Simona Halep pentru sursa menționată anterior.

