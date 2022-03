VIDEO Chris Rock a făcut glume pe seama soției lui Will Smith și la Oscar 2016. Ce spunea atunci

Chris Rock a făcut glume pe seama soției lui Will Smith, Jada Pinkett-Smith, și la ceremonia de deschidere a galei Oscar 2016. Comediantul a taxat o decizie controversată a cuplului și a stârnit amuzamentul celor din sală.

Comediantul Chris Rock a deschis festivitățile galelor Oscar din 2005 și 2016 și, de fiecare dată, a dat o notă personală evenimentelor. În 2016, Chris Rock a făcut glume la adresa soției lui Will Smith, care nici nu se afla în sală.

Atunci, soții Smith au decis să boicoteze gala Oscar din cauza discriminării la care erau supuși actorii de culoare. Cei doi au refuzat să participe, pe motiv că actorii cu origini afro-americane nu au aceleași șanse în branșă precum cei albi.

Decizia lor i-a oferit lui Chris Rock oportunitatea de a deschide gala din 2016 în stilul său caracteristic.

Ce glume a făcut Chris Rock pe seama soției lui Will Smith

Chris Rock a criticat lipsa cuplului Smith de la Oscar 2016, apreciind că puteau protesta în alt mod.

„Jada a spus că nu vine, că protestează. Jada să boicoteze Oscarurile? Boicotul lui Jada la Oscar este ca și cum eu aș boicota chiloții lui Rihanna. N-am fost invitat! Nu e o invitație pe care să o refuz”, a spus comediantul, în uralele spectatorilor.

Apoi, Chris Rock a făcut glume la adresa lui Will Smith, care a fost solidar cu decizia soție sale.

„Will s-a supărat, înțeleg. S-a supărat că nu a fost nominalizat pentru Concussion (Trauma – film în care a jucat – n.red.), am priceput, am înțeles că e supărat. Nu e corect, că omul a fost atât de bun și nu a fost nominalizat. Ai dreptate. Dar e la fel de incorect că Will a fost plătit cu 20 de milioane pentru Wild Wild West (film în care Will Smith a avut rol principal – n.red.)”, a glumit comediantul în discursul său inaugural de la Oscaruri.

Vezi VIDEO mai jos (de la min. 2:40)

Glumele de la Oscar, o uzanță în deschiderea ceremoniilor

Academia Americană de Film și-a făcut un obicei din a invita vedete care să țină discursurile inaugurale la Oscar. De obicei, acestea sunt personalități din lumea filmului cu un simț al umorului ridicat, capabile să vorbească liber și să întrețină atmosfera pe durata galelor.

De aceea, comedianții sunt cei mai indicați. Cineaștii nominalizați și invitații știu că se fac glume la Oscar, unele chiar pe seama lor. De puține ori, bancurile spuse în deschiderea evenimentelor de gală au scandalizat asistența.

Will Smith a considerat că o glumă pe seama stării de sănătate a soției lui nu este de acceptat, motiv pentru care a reacționat violent la Oscar 2022 .

Actorul și-a cerut scuze public printr-o postare pe rețelele sociale, unde a recunoscut că a greșit când l-a lovit pe Chris Rock.

Fotografii: Getty Images

