VIDEO Superspeed la PRO TV s-a întors. Ce spun Tudor Bratu și Costin Giurgea de sezonul 6 al emisiunii

Scurtă vacanța de vară pentru băieții de la Superspeed la PRO TV, care revin pe micile ecrane sâmbătă, 14 septembrie 2019, la ora 10.30. Costin Giurgea și Tudor Bratu ne-au oferit câteva hinturi despre ceea ce vom vedea în sezonul 6 al emisiunii.

S-au plimbat prin toată lumea în căutarea celor mai noi mașini. Au testat, au condus, și pe ploaie și pe vânt, și se-ntorc și cu tolba plină de ponturi pentru pasionații industriei auto.

Costin Giurgea și Tudor Bratu au vorbit cu PROTV.RO despre cum arată acest sezon de Superspeed la PRO TV. În plus, au dezvăluit și câte ceva din trecutul lor de șoferi.

„Am avut multe chestii de pregătit pentru toamna asta. O să continuăm un proiect pe care l-am început cu Țiriac Auto, care e foarte spectaculos și foarte drag nouă, în care mergem cu mașini din colecție. Noi suntem, practic, singurii care fac asta, în afară de deținătorul lor, domnul Ion Țiriac. Am avut un Lamborghini Diablo și un Ferarri Testarossa, cu care am făcut un episod, dar urmeză să mai facem încă vreo trei. E un proiect de suflet pentru noi. O să continuăm cu supermașini, dar și cu teste comparative cu mașini accesibile”, ne-a dezvăluit Costin Giurgea.

Băieți, acum conduceți niște supercaruri. Dar care au fost primele autoturisme pe care le-ați încercat? Chiar și înainte să aveți permis

Tudor Bratu: „Înainte de a avea permis eu nu am condus nici măcar câțiva metri. Apoi, după ce mi-am luat permisul am mers o bună perioadă de timp, în weekenduri, cu mașina tatălui meu - o senzațională Dacia Zâmbetul lui Iliescu.”

Costin Giurgea: „Prima chestie pe care am condus-o a fost un SAVIEM de 8 tone. Un camion. Aveam cam 15 ani. Plecam cu Marcel, șoferul, în delegații și după ce treceam de poarta fabricilor mă trecea pe mine la volan și mă punea să-l conduc și să-l parchez. Practic, așa am învățat să conduc. După asta am trecut pe o Dacie 1410 Break, cu care am făcut ture de poligon și ture de dealuri pe la țară timp de 2-3 ani, până când am făcut vârsta pentru permis.”

Dacă v-ați permite un Bugatti Chiron vi l-ați cumpăra? De ce da, de ce nu?

Tudor Bratu: „Cum să spui NU celui mai tare automobil pe care îl poți cumpăra acum din industria auto?! CUM?! Nu poți. La fel ca Manchester United, Chiron NU SE REFUZĂ!”

Costin Giurgea: „Sigur că da. Ca să merg cu el în fiecare zi, desigur.”

Mașinile puternice sunt aspiratoare de femei, zice-se. La voi a funcționat vreodată zicala asta?

Tudor Bratu: „Mai grav este că sunt aspiratoare de bărbați. Eu când ies cu o mașină de 500 CP mă asaltează mai mulți bărbați cu întrebări decât femei cu ochi dulci. Poate e ceva în neregulă cu mine, nu știu.... Mai încerc.”

Costin Giurgea: „Da, dar noi filmăm prea mult ca să avem timp de asta.”