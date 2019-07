Zece bărbați celebri care s-au însurat cu femei mai în vârstă decât ei. Oare au ales bine?

Barbatii au nevoie de femei puternice langa ei. Insa cat de intelept e sa te insori cu o femeie care are cu 10-15 de ani mai mult decat tine?

Actorul australian Hugh Jackman (49 de ani), cunoscut pentru rolul Logan din X-Men si Wolverine, a sarbatorit in aprilie 2018 nu mai putin de 22 de ani de casnicie alaturi de Deborra Lee Furness. Cu 13 ani mai in varsta decat el, Deborra ramane marea lui dragoste, dupa cum o declara public. Se considera un om norocos si nu ezita sa o spuna de fiecare data cand e provocat sa vorbeasca despre relatia lor. Cei doi actori s-au cunoscut in 1995 pe platourile de filmare ale serialului australian Corelli. El abia iesise de pe bancile facultatii si nu a rezistat tentatiei de a se aventura intr-o relatie cu partenera sa de film.

S-au casatorit in februarie 1996 si s-au chinuit mai multi ani sa aiba copii. Intr-un final au adoptat doi: pe Oscar Maximilian, în 2000, și pe Ava Eliot, in 2005. Secretul relatiei lor: „Trebuie sa gasesti persoana potrivita. Ea este cel mai bun lucru care mi s-a intamplat in viata, iar totul merge spre mai bine”, declara actorul anul acesta pentru nowtolove.com.au.

Printul Harry al Marii Britanii este cea mai noua celebritate care si-a unit destinele cu o femeie mai in varsta decat el. Acrita americana Meghan Markle (36 de ani) a devenit ducesa de Sussex in urma unirii lor binecuvantate de Regina Elisabeta II. Nunta Regala a avut loc la 19 mai 2018 si a fost urmarita de peste un miliard de oameni de pe intreaga planeta. Harry e cu trei ani mai tanar decat sotia lui, insa a declarat ca vrea sa-si petreaca tot restul vietii alaturi de aleasa inimii lui.

Cei doi s-au cunoscut in iulie 2016, prin intermediul unei prietene de-ale lui Meghan. S-au placut pe loc, astfel ca la cateva saptamani de la prima intalnire, cei doi plecau impreuna intr-o vacanta in Botswana.

Aaron Perry Johnson (28 de ani), cunoscut publicului din Romania pentru rolurile din „Iluzionistul” sau „Kick-Ass 1 si 2”, si-a schimbat numele in Aaron Perry Taylor-Johnson dupa ce s-a casatorit cu regizoarea de film Samantha Taylor-Wood (51 de ani). Imediat dupa fericitul eveniment, care a avut loc in iunie 2012, Samantha si-a schimbat si ea numele in Taylor-Johnson, renuntand la Wood. Sotia lui Aaron are o poveste de viata incredibila, care poate fi oricand subiectul unui film. Sam a fost diagnosticata cu doua tipuri de cancer (de colon si de san) inainte de a-l cunoaste pe Aaron si a reusit sa invinga ambele maladii.

A mai fost maritata, din 1997 pana in 2008, cu colectionarul de arta britanic Jeremy Michael Joplin, cu care are doua fete. In ceea ce-l priveste pe Aaron, nu a fost niciodata incantat de modul in care presa a relatat relatia sa cu Samantha, motiv pentru care a refuzat sa ofere detalii din intimitatea familiei lor. Cei doi au impreuna doua fete.

Actorul canadian Ryan Gosling (37 de ani) si actrita de origine cubaneza Eva Mendes (44 de ani) au inceput o relatie in anul 2011, insa au fost extrem de discreti. Pana sa se casatoreasca, in 2016, Eva a adus pe lume doua fete, Esmeralda Amada si Amada Lee.

Cand vorbeste despre familia lui, Ryan e cuprins de emotie si de recunostinta specifica omului care a avut noroc in viata. „Eva e o mama de vis, iar copiii nostri la fel. Tot ce traiesc acum e ca un vis. Ma simt asa de norocos”, declara de curand actorul pentru GQ.

Gerard Pique (31 de ani) e fundas la clubul de fotbal FC Barcelona si are o relatie de opt ani cu Shakira, cantareata de origine columbiana cu zece ani mai in varsta decat el. Desi nu au ajuns inca in fata altarului, cei doi se comporta ca doi oameni casatoriti, avand impreuna doi baieti, Milan si Sasha.

Piquet si Shakira s-au cunoscut in 2010 in timpul filmarii videoclipului melodiei Waka, Waka, desemnat imnul oficial al Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud. El a facut primul pas, cam stangaci spune el, in timpul campionatului de fotbal, cand a intrebat-o niste banalitati despre starea vremii. Din fericire pentru el, Shakira nu l-a trimis la plimbare, ci a intrat in jocul lui.

„Am ajuns pana intr-acolo incat i-am spus ca ar trebui ca Spania sa ajunga in finala mondialului ca sa o pot vedea din nou. Ea urma sa cante inainate de ultimul meci”, a declarat Piquet pentru The Sun.

Actorul si producatorul Erwin Bach (62 de ani) a avut intotdeauna sentimente mai mult decat amicale fata de cantareata Tina Turner (78 de ani), pe care a cunoscut-o in 1985 la o petrecere. Cei doi au inceput o relatie care s-a intins pe durata a 27 de ani. In 2013 au decis sa-si uneasca destinele, iar nunta a avut loc in Elvetia.

Intr-un interviu pe care l-a dat acum 22 de ani, Erwin a marturisit ca a mai cerut-o in casatorie pe Tina cu putin timp inainte de aniversarea ei de 50 de ani, dar a fost refuzat.

Celebra actrita britanica Joan Collins, azi in varsta de 85 de ani, a surprins pe toata lumea cand, in februarie 2002, a acceptat sa ajunga in fata altarului pentru a cincea oara. Alesul ei a fost producatorul Percy Gibson, azi in varsta de 53 de ani. Anuntul mariajului a socat pe toata lumea, avand in vedere diferenta de varsta considerabila dintre cei doi. Cel putin la fel de socanta a fost si dezvaluirea facuta recent de Joan Collins, care a marturisit intr-un interviu care este unul din secretele casniciei lor reusite.

„Michael Caine spunea odata ca secretul unei casnicii fericite este ca fiecare sa aiba baia lui. Stiu ca multi oameni nu-si permit acest lux, dar in casele noastre si cand e posibil la hoteluri incercam sa pastram aceasta regula. Chiar conteaza”, a spus actrita.

Theo Sarapo, pe numele sau complet Theophanis Lamboukas, este un cantaret si actor francez de origine greaca. Saporo, in varsta de 26 de ani, a cerut-o in casatorie pe cantareata Edith Piaf, care avea 46 de ani si care suferea de cancer la ficat. Mariajul lor nu a durat decat un an, deoarece Edith s-a stins din viata din cauza maladiei necrutaroare, in 10 octombrie 1963.

FOTO: Theo Saporo si Edith Piaf. Captura video British Pathe

Robert Levine, medic cardiolog, a devenit cunoscut incepand cu anul 1983, cand s-a casatorit cu celebra actrita Mary Tyler Moore. La vremea respectiva, Levine avea 29 de ani, iar proaspata lui sotie 45 de ani. Cuplul s-a destramat in ianuarie 2017, cand Mary s-a stins din viata, din cauza mai multor afectiuni, la varsta de 80 de ani. Vorbind despre sotia lui, Robert Levine spunea ca ii lipsesc foarte mult „prezenta ei, zambetul ei, dragostea ei”.

Dwyane Wade, un jucator de baschet american al echipei Miami Heat aflat la apogeul carierei sale, si-a incercat norocul la actrita Gabrielle Union. In 2014, cei doi s-au casatorit, in ciuda faptului ca fiecare venea dupa un mariaj ratat. Intre ei este o diferenta de varsta de zece ani, insa nu asta pare a fi marea lor problema, ci slujbele pe care le au. Se vad foarte greu si fac eforturi sa tina relatia cat mai stransa.



„Cu siguranta, casnicia nu e un lucru usor. Insa, cel mai bun lucru pe care eu si sotia mea l-am facut mereu a fost sa comunicam in permanenta si sa ne sprijinim unul pe altul in tot ce facem”, spune Dwyane intr-un interviu pentru etonline.com.