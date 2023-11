Cine este Anca Pop, farmacista care l-a convins pe Wargha Enayati să investească în afacerea ei cu produse cosmetice

Anca Pop a lansat brandul „La Terre Cosmetics” și dorește să-și dezvolte afacerea. De profesie farmacistă, Anca și-a pus toată experiența și cunoștințele în elaborarea unor produse de îngrijire a pielii.

Anca Pop s-a prezentat în fața Leilor pentru a cere o investiție de 200.000 euro pentru 20% din afacere (100.000 achiziție și 100.000 împrumut). Wargha Enayati a fost impresionat de parcursul Ancăi Pop în acest domeniu și a decis să investească în dezvoltarea companiei sale. Vezi detalii în materialul video de mai sus.

Cine este Anca Pop, farmacista care a pus bazele brandului La Terre Cosmetics

„Produsele cosmetice LaTerre sunt fabricate în România, fiind realizate în loturi mici, cu ingrediente de cea mai bună calitate, astfel încât să te simți bine în pielea ta de fiecare dată când le folosești. La Terre s-a născut din pasiune. Pasiune pentru o piele sănătoasă și frumoasă”, spune Anca Pop.

„Am pus în gama de produse cosmetice naturale La Terre tot ce am visat. Ne-am dorit să obținem cele mai bune produse și de aceea am pornit la drum fără să ne impunem nici o limită. Cu fiecare produs am dat liber creativității și științei din spatele ei. Gama La Terre își propune să exploreze întregul potențial al naturii. Pulbere de safir, extract de albăstrele, celule stem, echinaceea, extract de caviar, polipeptide, unt de cacao și unt de shea, extract de acerola, ulei din nuci de macadamia, sâmburi de struguri și de migdale dulci, celule stem floare de colț… sunt doar câteva dintre comorile naturii care fac miracole pentru piele atunci când sunt tratate cu respectul cuvenit”, mai adaugă antreprenoarea.

Produsele La Terre Cosmetics nu conțin parabeni, silicon, alcool, ftalați, coloranți, etanolamine sau arome artificiale și fiecare rețetă este atent creată cu ajutorul unei echipe de specialiști alcătuită din chimiști, farmaciști și cercetători în domeniul cosmetic, iar produsele sunt testate dermatologic conform normelor UE.

Povestea antreprenoarei Anca Pop

Anca Pop a terminat Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş şi a lucrat timp de şapte ani într-o farmacie, alături de medici dermatologi. În această perioadă, a crescut pasiunea ei pentru cosmetologie şi a decis să pornească un business propriu. În 2019, ea făcut primii paşi în această direcţie, iar anul trecut ideea ei s-a materializat prin proiectul La Terre Cosmetics, brand sub care astăzi produce cosmetice naturale, într-un laborator din Reghin. Investiţia iniţială, spune ea, a depăşit 300.000 de euro şi a acoperit tot ce înseamnă partea de laborator, linie de producţie, materii prime, ambalaje, dezvoltarea produselor şi a magazinului online. Finanţarea a venit doar din surse proprii, cu sprijinul familiei.

Numele brandului, La Terre Cosmetics, face referire la Pământ (Terra) şi vine ca o completare pentru povestea şi conceptul produselor. Extractele folosite în produse sunt extracte din plante, iar plantele cresc în pământ, astfel că de aici a venit inspiraţia pentru alegerea numelui.

Clienţii pe care businessul îi targetează, afirmă ea, fac parte dintr-o comunitate care se axează foarte mult pe natural – atât în ceea ce mănâncă, cât şi în stilul de viaţă pe care îl au.

Anca Pop a pornit anul trecut cu cinci produse, după care a mai formulat alte cinci. În prezent, portofoliul cuprinde zece produse cosmetice, iar alte câteva sunt în lucru. „Produsele sunt vândute pe site-ul nostru oficial şi avem şi colaborări cu magazinele de specialitate. Suntem prezenţi în lanţul Kendra şi în 13 mall-uri din România. Mai avem produsele listate şi în drogherii – Viva Bio, Farmacia Universităţii din Târgu Mureş şi Atelierul Verde”.

Toate produsele din gama La Terre sunt create de ea, în colaborare cu tehnologi şi chimişti. În laboratorul din Reghin se pot produce, în prezent, câteva mii de produse pe zi. Pentru aprovizionarea cu materie primă, Anca Pop are colaborări cu furnizori din străinătate, cu importatori din România, dar şi cu producători locali întrucât îşi doreşte să creeze legături locale şi să susţină economia locală. Din România, ea se aprovizionează cu extract de trandafir.

Unul dintre cele mai apreciate produse din portofoliul La Terre Cosmetics, spune fondatoarea, este serul pentru conturul ochilor cu extract de caviar.

