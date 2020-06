Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams și Roxen sunt pregătiți pentru THE CONCERT drive-in

În mai puțin de două săptămâni, THE CONCERT drive-in dă startul unui eveniment unic în România.

Unii dintre cei mai iubiți artiști din țară urcă pe scena de la Romexpo pe 19, 20 și 21 iunie și le pregătesc fanilor o experiență de neuitat și foarte multe surprize. Parcarea principală de la Romexpo se va transforma complet și va fi spațiul în care, timp de trei zile, publicul va avea parte de o atmosferă incendiară și va avea ocazia să-și revadă artiștii preferați și să le asculte live muzica.

Alina Eremia, Antonia, Carla’s Dreams și Roxen sunt nerăbdători să-și revadă fanii și-i invită, pe 19 iunie, să fie alături de ei și să se bucure împreună de un show extraordinar.

“Mi-a fost incredibil de dor de scenă. Va fi o experiență diferită pentru noi, ca artiști, dar și pentru public, o altfel de interacțiune. Întotdeauna pornim muzica atunci când suntem în mașină, doar că de data aceasta o să asistați la un show live din propria mașină. Abia aștept să ne vedem pe data de 19 iunie, la Romexpo”, a declarat Alina Eremia.

Și Antoniei i-a lipsit extrem de mult scena în această perioadă grea și abia așteaptă show-ul de la Romexpo. “Nu îmi vine să cred că în sfârșit voi urca pe scenă și mă voi întâlni cu fanii. Ne vedem la THE CONCERT drive-in”, a spus Antonia.

Carla’s Dreams va aduce pe 19 iunie un concert memorabil și spune: “Este plăcut să ne reîntâlnim cu publicul după trei luni de pauză. Abia așteptăm să ne revedem cu bine, la Romexpo. V-am cuprins!”.

Anul acesta a început în forță pentru Roxen, iar piesele lansate de ea primesc aprecieri din toate colțurile lumii. După această perioadă de izolare, artista este bucuroasă de reîntâlni-rea cu publicul și pregătește un concert care să ajungă rapid la sufletele celor prezenți. “În toată această perioadă, am lansat piese, am scris și m-am gândit la această reîntâlnire. Mi-a lipsit acest tip de interacțiune, dar acum abia aștept să urc pe scenă. Am foarte multă energie, am emoții și sper că timpul se va dilata pe 19 iunie, să fim mai mult împreună, să ne bucurăm de muzică și de un show live fantastic. See you there!”, a declarat Roxen.

