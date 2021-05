Bill Gates divorțează de soția sa, după 27 de ani! Mesajul postat pe rețelele de socializare

După o relație care a durat aproximativ 27 de ani, Melinda și Bill Gates au decis să pună punct mariajului lor.

Anunțul potrivit căruia fondatorul Microsoft și soția lui vor divorța a fost postat pe Twitter atât de Melinda, cât și de Bill Gates.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. Nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu. În cei 27 de ani petrecuţi împreună, am crescut trei copii incredibili şi am pus bazele unei fundaţii care ajută oamenii din întreaga lume să trăiască vieţi sănătoase şi pline de beneficii. Împărtăşim încrederea în această misiune şi vom continua să lucrăm împreună în cadrul acestei fundaţii, dar nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu, în următoarea etapă a vieţii noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre”, au scris cei doi în mediul online.

Așa cum era de așteptat, presa din străinătate se întreabă acum ce se va întâmpla cu averea de aproximativ 124 de miliarde de dolari pe care o are Bill Gates și cum se va împărți această sumă între cei doi soți, însă nicio publicație internațională nu a găsit încă un răspuns.

foto: Getty Images

