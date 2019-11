REBELS AND RULERS - Conferință românească de business și branding cu răsunet internațional

Pe 17-18 octombrie, REBELS AND RULERS , cea mai relevanță conferință de business și branding a Europei de Est a adus laolaltă 20 de experți internaționali și locali de la Heineken, ING, UiPath și McCann WorldGroup pentru a aborda teme importante care pot decide dacă ne îndreptăm către un viitor de success pentru comunitățile, societățile și economiile în care trăim, sau nu.

Aceștia au dezbătut și au propus soluții pentru una dintre cele mai presante teme cu care ne confruntăm ca business-uri și națiuni: puterea și substanță culturii brandurilor noastre personale, de business, non-profit, de țară sau globale.

Suntem de prea mult timp martorii demisiilor de pe o zi pe altă sau a plecărilor la fel de rapide din țară. Nu înseamnă că acești oameni sunt convinși 100% că în altă parte le va fi mai bine, ci mai degrabă că nu se identifica cu scopul și misiunea entității cu care au de-a face, rămânând astfel neimplicați și indiferenți.

În acest caz, ce ar putea face managerii, antreprenorii și liderii regionali?

Pe parcursul celor 2 zile de prezentări și workshopuri pregătite pentru REBELS AND RULERS, cei 20 de experți în marketing, branding, tehnologie și HR selectați din companii precum Heineken, Philips, sau UiPath, au oferit participanților și organizațiilor acestora recomandări și soluții pentru generarea unei schimbări importante într-o direcție pozitivă.

Fără îndoaială, puterea și aplicabilitatea acestora a fost apreciată atât de speakerii înșiși, cât și de cei 900 de marketeri, manageri și creativi care s-au alăturat conferinței din România, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Cehia, Grecia, și nu numai.

Organizatorul conferinței este Brandingmag, jurnalul independent internațional lansat în 2011, care oferă conținut analitic despre industria de branding globală. Echipa Brandingmag este formată din jurnaliști dedicați și contribuitori internaționali, specialiști în branding și marketing din agenții și companii de renume mondial. Revista aduce expertiză lor aproape de marketeri și antreprenori prin analize de calitate a tot ceea ce ține de strategii și campanii fresh de branding, identitate și dezvoltare de brand, și execuții impresionante.

Principalul mesaj notat de aceștia a fost: atunci când sunt aliniate unui scop clar și puternic, brandurile pot avea un potențial mai mare și o influență mai puternică decât guvernele lor. Acest lucru poate fi văzut prin proiecte de CSR autentice sau pur și simplu prin fiecare conexiune pe care o companie o are cu clienții săi.

De exemplu, fostul director global de brand al Heineken a prezentat modul în care ei s-au aliniat cu ceva total neașteptat pentru un brand de alcool: consumul responsabil.

Heineken a luat o poziție împotriva ebrietății chiar dacă părea complet împotriva scopului sau de a-și crește vânzările. De ce? Pentru că acest demers era mai bun pentru comunitate, mai bun pentru brand și mai bun chiar și pentru business. La urmă urmei, este acea persoană care se impleticeste și nu poate avea o conversație coerentă, dar totuși se oferă să mai “ia un rând”, fanul cu care vrei să îți asociezi imaginea?

De asemenea, concluzionând și din alte prezentări, a devenit evident destul de rapid că responsabilitatea și grijă reală pentru oameni trebuie să fie înrădăcinate în cultură fiecărui brand. Însă, datoria creării unei astfel de culturi nu trebuie să fie doar în sarcina unui departament de resurse umane sau de marketing.

Chiar dacă acestea două (împreună cu top managementul) stabilesc o direcție, toți angajații lor - fie ei creativi sau tehnologi - trebuie să o trăiască. Ei ar trebui să fie încurajați să reflecte asupra culturii dezvoltate, să o susțînă și să vină cu idei despre cum să o promoveze sau întruchipeze cel mai bine în fiecare interacțiune cu consumatorii lor.

O cultură de brand presupune muncă; ea este un organism viu de care trebuie să te ocupi în permanentă, însă rezultatele sunt incontestabile. În caz contrar, ea rămâne doar un alt plan în sertarul unui manager, fapt vizibil destul de rapid în reacțiile de nemulțumire ale angajaților, precum cea a unuia dintre participanții conferinței din acest an care mărturisea: „Simt că trebuie să-mi schimb jobul. La nivel de discuție totul sună bine la locul meu de muncă, dar totul rămâne la acest nivel...acțiunile companiei nu mă reprezintă și nu mă pot identifica cu scopul lor neclar.”

O altă constatare importantă a fost aceea că avem nevoie de diversitate pentru a prosperă. Trebuie să aducem laolaltă tineri dornici să-și împărtășească ideile inovatoare, mințile creative și pasionații de tehnologie și să-i lăsăm să își îmbine cunoștințele și tacticile cu angajații mai experimentați. Avem nevoie să apelăm la cunoștințe interdisciplinare în sesiunile de strategie dacă dorim să creăm o cultură de brand mai puternică. Cele mai bune branduri ale lumii își crează un avantaj competitiv din includerea cunoștințelor de știință, artă, design, creativitate, istoricul lor și multe altele.

De asemenea, nu uitați de sentimentul uman. Ne străduim atât de mult pentru tot ceea ce este digital, dar după cum a declarat Anneke Schogt, CEO IMA (Influencer Marketing Agency): „Oamenii urmăresc oamenii, și oamenii nu urmăresc branduri”. Trebuie doar să privim către cele mai de succes canale de YouTube și vom vedea că niciunul dintre ele nu este un brand. Așa că, permiteți brandurilor pe care le aveți în grijă să interacționeze cu clientul, să personalizeze interacțiunile cu el, să creeze emoție și drept urmare, să genereze fidelizare.

Companiile mari și mici care au participat la conferință au descoperit în prezentările speakerilor idei atât inspirăționale cât și practice, afirmând: „Venind de la o companie mai mică, care, până în prezent, nu s-a concentrat cu adevărat pe branding în special, simt că am acumulat o mulțime de informații relevante care mă pot ajută să abordez și să dezvolt subiectul brandingului mai în profunzime împreună cu angajatorul și colegii mei. Chiar cred că pot folosi insighturile acumulate pentru a face o schimbare pozitivă în cultură companiei mele.” – specialist în marketing din România.

„Lucrurile pe care le-am învățat, sau mai degrabă gândurile pe care mi le-au stârnit în minte, sunt foarte promițătoare și importante, dar și destul de provocatoare, deoarece acum îmi dau seama că ar fi bine să facem niște schimbări majore în afacerea noastră...Avem multă muncă înainte!” – CEO din Cehia.

Pentru următoarea ediție, din 2020, REBELS AND RULERS își va continuă tradiția de a reuni unii dintre cei mai versați și deschiși experți și participanți din întreagă lume pentru a aborda următorul set de oportunități de afaceri și branding relevante din Europa de Est. Evenimentul va avea loc în perioada 22- 23 octombrie 2020 în București, România.

