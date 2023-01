Effie Awards România anunță Comitetul de Organizare al ediției aniversare de 20 de ani!

Effie Awards România se reîntoarce in 2023 cu o ediție aniversară, celebrând 20 de ani de expertiză, profesionalism și excelență în marcom.

Noul președinte al comitetului de organizare

Anul acesta, Președintele Comitetului de Organizare Effie România va fi CĂTĂLIN ALBU, Client Business Director, Publicis România, care ne-a oferit mai jos câteva cuvinte despre cum vede el această ediție specială:

„Sunt fericit și onorat să contribui la parcursul Effie Awards, fiind parte din comunitatea Effie în diferite roluri de-a lungul anilor: scriitor, câștigător, pierzător, jurat, iar acum, Președinte al Comitetului de Organizare a Effie România ediția 2023. Mulțumesc colegilor de Comitet, o echipă extraordinară ce reprezintă the best of the best al marcom-ului românesc.

În 2023, competiția Effie va evolua: vom avea categorii noi, categorii actualizate, îmbunătățiri ale formularului de înscriere. Într-un cuvânt, vom fi mai buni decât anul trecut. Suntem obligați să fim, pentru că piața a evoluat, atât campaniile, cât și case-urile sunt tot mai complexe, iar numărul de înscrieri tot mai mare.

Anul acesta, juriul Effie va recunoaște cele mai bune campanii din anul 2022, un an greu in care un război a fost înlocuit cu altul, iar rolul comunicării de a produce rezultate pentru brand-uri și companii a fost cu atât mai greu. Sperăm să vedem toate aceste campanii concurând pentru premiile Effie din acest an, să ne bucure, să ne inspire, dar mai ales să ne ambiționeze pe toți pentru anii ce urmează.

În final, o mențiune specială pentru Effie Awards care împlinește anul acesta 20 de ani în Romania. Effie rămâne cea mai relevantă competiție a marcom-ului din România și, alături de toți partenerii din Comitet, Juriu și echipa de organizare, ne angajăm să continuăm rolul Effie de driver al evoluției marcom-ului din România.” – CĂTĂLIN ALBU, Client Business Director, Publicis România, Effie Awards 2023 Organizing Committee President.

Noul comitet de organizare

Comitetul de Organizare Effie Romania ediția 2023 va include următorii profesioniști din marcomul românesc:

CORINA BRATU, Strategy Director, Leo Burnett România

ȘTEFAN CHIRIȚESCU, Chief Strategy Officer, McCann Worldgroup România

DIANA CRÂȘMARIU, General Manager, Cohn & Jansen Creative Network

MIRUNA BAIAȘ, Head of Strategy, Cheil | Centrade

LOREDANA IANUȘ, Sustainability & Communication Director, GRF+

ANDA ROBESCU, Anda Robescu - PR Director, Curtea Veche Publishing

ELIA CAZAN, Brand Director, P&G South East Europe

CIPRIAN POSTELNICU, Head of Media, TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS

DIANA PAȘOI, Senior Brand Manager, FERRERO ROMÂNIA

RĂZVAN ACSENTE, Chief Marketing Officer, Tazz by Emag

VALENTIN SUCIU, Co-Founder & CCO, Jam Session Agency

Douăzeci de ani de Effie România

Effie Awards România 20 ani demonstrează importanța și continuitatea acestui concurs în industria de marketing și comunicare. An de an s-a observat o creștere atât din punct de vedere al participanților, cât și al calității și creativității cazurilor analizate.

VALER HANCAȘ, Președinte IAA Romania, împreună cu DANA NAE POPA, Președinta UAPR, ne-au împărtășit următoarele cuvinte despre această ediție marcantă:

“UAPR sărbătorește și se alătură organizării și decernării celor mai importante premii ale industriei noastre. Effie reprezintă pentru industria globală un ideal, iar pe plan local Effie a fost și este vectorul performanței în marcom, onorând cele mai eficace idei și stimulând dezvoltarea creativității autohtone. De la înființarea UAPR, în urmă cu mai bine de două decenii, peisajul autohton a fost marcat de transformare continuă, de la începuturile publicității la peisajul bogat și fragmentat al prezentului. Misiunea și viziunea UAPR au rămas însă constante, un aspect care a setat și determinat creșterea transparenței standardelor locale în comunicare, promovând astfel un set de valori care să ghideze industria. Premiile Effie România, ajunse și ele la 20 de ani anul acesta, reprezintă punctul de intersecție al viziunii și rezultatelor, oferind o definiție fidelă creativității și celebrând, totodată, standardele profesionale care inspiră o întreagă industrie.” – DANA NAE POPA, Președinte UAPR

“De 20 de ani Effie reprezintă în România cel mai înalt standard de excelență în marketing și publicitate. În calitate de Președinte IAA Romania, mă bucur să fim cei care, an de an, împreună cu UAPR organizăm acest eveniment extrem de important pentru industrie. Și mă bucur să văd cum, tot an de an, numărul campaniilor care au obținut rezultate remarcabile crește, odată cu creșterea nivelului de performanță a campaniilor. Urez succes tuturor: organizatori, participanți, juriu sau câștigători” – VALER HANCAȘ, Președinte IAA România

