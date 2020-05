Golden Buzz-ul de la Britain's Got Talent a emoționat până la lacrimi jurații și telespectatorii

Britain's Got Talent 2020 a difuzat scene emoționante sâmbătă seară, în timp ce Amanda Holden a apăsat Golden Buzz-ul.

Actul artistic ales i-a lăsat pe telespectatori și pe Amanda în lacrimi.

Mamă și fiica, Sammy și Honey au urcat pe scenă pentru a cânta împreună, ceva ce Honey n-a crezut niciodată că va mai fi posibil.

Ea a vorbit juraților despre ultimii doi ani din viața sa, în care mama ei a dus o luptă chinuitoare cu o afecțiune agresivă.

Sammy, în vârstă de 43 de ani, a confirmat că, din fericire, se simte mult mai bine acum, ambele simțindu-se recunoscătoare că sunt acolo.

Audiția nu a mers conform planului, la început, deoarece au interpretat piesa She Used to Be Mine de la Waitress. Deși au reușit să-și evidențieze vocalele impresionante, Simon a decis că audiția a fost suficient de bună.

El le-a cerut să aleagă o altă melodie și să revină mai târziu pe scenă.

Sammy și Honey s-au întors și au ales hitul Lost Without You, de la Freya Ridings.

Atât mama cât și fiica i-au încântat pe jurați și telespectatori cu vocea lor incredibilă și performanța emoționantă, reușind să o facă pe Amanda să lăcrimeze.

Simon Cowell a declarat că perechea „a meritat” momentul, în timp ce David Walliams a numit-o „fără cusur”.

Alesha Dixon a spus: "Mi-a plăcut legătura. Nu există nimic mai frumos decât o relație mamă - fiică".

Amanda a continuat să laude perechea, adăugând cu ochii în lacrimi: "Fiecare vers pe care l-ați cântat mi s-a părut atât de emoționant pentru povestea voastră. A fost cel mai minunat lucru la care am asistat."

Atunci, fără a mai sta pe gânduri a apăsat Golden Buzz-ul și le-a trimis direct în semifinale.

