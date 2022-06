Imagini virale pe net: Ce fac ucrainencele pe plajă, în timp ce rușii le atacă țara

În ciuda sfaturilor primite de la autorități, se pare că ucrainenii nu țin cont că și-ar putea pierde viața și au ieșit să facă plajă. Mai mult decât atât, atât pe Instagram, cât și pe YouTube și Telegram circulă mai multe filmulețe care au devenit virale și în care apar ucrainence care fac adevărate ședințe foto la malul mării.

„Războiul ca războiul, dar ședințele foto nu lipsesc din program! O zi obișnuită de plajă la Odesa”, este descrierea pe care o are clipul video de mai sus.

O altă filmare virală este din portul Berdyans, acolo unde bărbații stau și beau alcool pe plajă, în timp ce la doar câțiva metri de ei explodează o mină. În loc să îi sperie, acest lucru i-a amuzat teribil și nu au părăsit zona.

Just another day at the beach in Berdyansk, Ukraine. Mines are being cleared at the local port. pic.twitter.com/ukOc5UFPgl