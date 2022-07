În Turcia, un bărbat a alungat un ”rechin” de pe o plajă aglomerată, lovindu-l cu un mop în cap

Creatura a fost filmată înotând către o plajă plină de copii, într-o destinație populară din Marmaris.

Turiștii și localnicii care se aflau în apă mică, la mal, s-au temut că sunt atacați de un rechin, în momentul în care au văzut o aripioară închisă la culoare care le dădea târcoale.

Unii pot fi văzuți în timp ce arată cu degetul înspre creatură, în timp ce alții înoată în direcția opusă.

Unul dintre înotători însă poate fi zărit apropiindu-se de ”rechin” și lovindu-l pe acesta cu un mop în cap, pentru a-l alunga.

După câteva lovituri, creatura pare să se îndepărteze de mal.

????| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4