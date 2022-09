INTERVIU EXCLUSIV - Bertie Gregory, explorator şi creator de documentare: "Mama Natură este incredibilă"

Reprezintă imaginea unei noi generații de aventurieri și creatori de documentare de istorie naturală şi, la doar 29 de ani, Bertie Gregory poartă telespectatorii în călătorii epice în cele mai spectaculoase și ascunse colțuri ale lumii sălbatice.

Întotdeauna ai visat să faci ceva atât de provocator și de aventuros sau aşa s-a întâmplat?

Nu aș spune neapărat că am visat să fac ceva provocator și aventuros, cred că este un produs secundar la ceva care mă interesează cu adevărat. Fac ceea ce fac pentru că îmi place să petrec timp cu animalele. Sunt foarte norocos să pot face asta. Nu numai că pot să am aceste experiențe incredibile, pot şi să le împărtășesc cu un public masiv.

Care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o de la animale?

Cred că cea mai mare lecție pe care am învățat-o despre asta a fost că natura are o modalitate incredibilă de a-şi reveni după distrugerea umană. Și ceea ce vreau să spun prin asta este că lumea noastră naturală este în mare necaz, oriunde am fost pe planetă poți vedea efectele nocive ale unor acţiuni nepotrivite ale oamenilor și asta este foarte deprimant ; dar noi, pe lângă faptul că prezentăm veștile proaste, arătăm ce este mai important decât vestea proastă, anume vestea bună. Și vestea bună este că, dacă i se oferă șansa, natura are un mod incredibil de a-şi reveni.