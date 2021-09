Licitație pentru a susține Fundația World Vision România

Roche Bobois, un lider mondial in domeniul design-ului de mobilier de lux si retail, recunoscut pentru creativitate, inovaţie şi calitate, organizează, în perioada 9-14 septembrie, o licitație electronică pentru a strânge fonduri dedicate unuia dintre cele mai de impact programe sociale și educaționale din țară - „Pâine și Mâine” al Fundației World Vision.

Un lider al luxului și bunului gust și un vector de promovare a tinerilor designeri din domeniu, Roche Bobois este un nume important în cauzele sociale, prin evenimente menite să reunească și să promoveze talente, dar și să strângă fonduri pentru diferite organizații.

La această licitație electronică vor fi scoase la vânzare cinci perne unice din colecția Mah Jong, fiecare fiind personalizată de către un designer român. Evenimentul dedicat strângerii de fonduri pentru copiii din zonele rurale este și o ocazie specială pentru Roche Bobois, care astfel marchează 50 de ani de Mah Jong, cea mai cunoscută și avangardistă piesă a brandului, preferata unor staruri internaționale ca Beyonce, Madonna, Messi și Shakira.

Pernele licitate online vor purta semnătura designerilor Anca Fetcu Lupu, Mihai Grama, Teodora Burz, Omid Ghannadi și Ciprian Șipoș.

„Educația este esenţială pentru dezvoltarea unei societăți, pentru crearea unor comunităţi puternice şi inspirarea tinerilor în a-şi atinge potenţialul. Accesul la educaţie trebuie însă să fie la fel pentru toată lumea, iar prin organizarea acestei licitații vom contribui la realizarea acestui lucru, banii strânși fiind direcționați proiectului „Pâine și Mâine” derulat de World Vision România” a declarat Alina Dascălu, owner Roche Bobois România

Cinci perne-statement, cinci stiluri eclectice

Cei cinci designeri români care au decorat pernele Mah Jong pentru licitația din 9-14 septembrie sunt cunoscuți pentru creații originale, fie că sunt obiecte, piese de mobilier sau vestimentare.

Anca Fetcu Lupu este un designer de produs și graphic designer, ce și-a expus lucrările la Londra, Kortrijk, Milano, Graz, Stockholm, Bruxelles, Deține propriul brand de design, "By Anca Fetcu", fondat în 2010, „Tatuin”, brand de tatuaje temporare, fondat în 2015 și a dezvoltat „Beelive Design”, studio de design interior, împreună cu architectul Ioana Daniel.

Omid Ghannadi este un designer de origine iraniană cu o experiență de peste 10 ani atat în design interior, cat si in arhitectura rezidențială. Proiectele sale sunt cunoscute pentru autenticitatea lor, modul în care se îmbină vizualul cu atmosfera, pentru a crea o experiență emoțională beneficiarilor spațiului. Omid este cunoscut în România nu numai pentru proiectele sale de design ci și pentru activitatea din televiziune și acțiunile umanitare unde găsește mereu un loc util pentru arhitectura și design. Împreună cu soția lui deține un birou apreciat în domeniu de design și arhitectura cu numele I.O.G. ARHITECTURA cu proiecte premium realizate și în curs de realizare.

Mihai Grama este designerul pieselor de mobilier cu influențe tradiționale, fiind cel care a creat Scaunul Papal și o parte din mobilierul folosit de Suita Papală în Catedrala Sfântul Iosif din București, în timpul vizitei oficiale din 2019.

Teodora Burz îmbină cu talent pasiunea pentru modă și stil cu antreprenoriatul, fiind cunoscută de peste două decenii în lumea modei. Fondatoarea celui mai de succes brand românesc, STYLAND, a pus accent pe materiale de calitate, finisaje, țesături, design și o producție sustenabilă. Dar STYLAND nu este doar un alt brand. În termen de șase luni de la lansarea brandului , cei mai renumiți stiliști din lume au ales STYLAND pentru cele mai importante apariții ale celebrităților pe care le reprezinta, precum și pentru editoriale de modă.

Ciprian Sipos după o carieră de 13 ani ca stilist vestimentar și-a schimbat cariera în cea de designer de interior, urmând cursurile IED Barcelona timp de 4 ani. In cadrul facultății, Ciprian a ales să se specializeze în design bazat pe economie circulară, în care formulele Zero Waste sunt aplicate permanent. Durabilitatea și Zero Waste Creative Mapping îi sunt și astăzi punctele forte pe care le aplică în fiecare proiect. Din cariera de stilist a preluat și aplicat modul în care culorile și texturile se combină astfel încât să ofere rezultate spectaculoase.

„Pâine și Mâine”, un program vital la sate

Demarat de Fundația World Vision, programul „Pâine și Mâine” este un proiect esențial în zona rurală, scopul lui fiind să ofere fiecărui copil defavorizat o masă caldă la școală și ajutor la teme.

În 2020, 1 din 10 copii din mediul rural a mers la culcare flămând, în România fiind astăzi peste 200.000 de copii care nu au suficientă mâncare. În plus, mai mult de o treime dintre părinţii de la sate spun că nu au reuşit, anul trecut, să asigure alimente sănătoase și variate în familie sau au reuşit doar parțial. Mai mult, o treime dintre copii nu sunt ajutaţi niciodată atunci când au nelămuriri sau nu ştiu să îşi facă temele. Iar efectul este că abandonul școlar a crescut la toate nivelurile de învățământ și că se pierde aproape un sfert dintr-o generație, în opt ani de școală, în mediul rural.

„Solidaritatea este cel mai bun medicament în aceste vremuri și credem că toată lumea are dreptul la o educație de calitate și egalitate de șanse, iar Roche Bobois România continuă tradiția companiei – mamă și se implică în strângerea de bani pentru proiectul „Pâine și Mâine” derulat de World Vision România.” a declarat Alina Dascălu, owner Roche Bobois România

Licitația electronică

Toți cei care vor să liciteze produsele Roche Bobois sunt invitați să acceseze platforma Hstoric.ro, începând cu data de 9 Septembrie, prin crearea unui cont pe platformă.

„Casa de Licitații Historic este singura casă de licitații din România dedicată bibliofiliei, fotografiei istorice și documentelor pe suport de hârtie. Activitatea noastră a început în anul 2019, iar de atunci am organizat 25 de licitații tematice, dintre care una caritabilă – împreună cu Fundația Inovații Sociale Regina Maria – în 2020. Licitația inițiată de compania franceză Roche Bobois în colaborare cu designeri români și alături de Casa de Licitații Historic reprezintă un nou episod de solidaritate care sperăm să atragă multe altele asemenea. Dezvoltarea unei relații de fidelitate cu clienții noștri face ca acțiunile caritabile în care suntem implicați să fie un real succes.” a declarat Cezar Florea, Directorul Casei de Licitații Historic.

Jumătate de secol de Mah Jong

Un Mah Jong pentru fiecare! Canapeaua Mah Jong, piesa cea mai avangardistă a Roche Bobois, o adevărată creație avant-la-lettre, preferata unor staruri internaționale ca Madonna și Shakira, a împlinit anul acesta 50 de ani.

Creată de designerul Hans Hopfer, această canapea modulară, inspirată din natură, a fost prima dată pusă pe piață în 1971, remarcându-se prin totala libertate de compoziție, fiind gândită să se adapteze tuturor circumstanțelor vieții.

E o piesă foarte ușor de reinterpretat, putând fi sofa, fotoliu sau scaun de lounge. În plus, e atât de confortabilă, încât poate deveni oricând un spațiu de dormit, de relaxare sau chiar de joacă pentru cei mici. Mah Jong este produsă exclusiv manual, într-un atelier din Italia, cu tehnici similare celor utilizate în industria modei de lux.

Ca orice design bun, această canapea a fost mult înaintea timpului său, fiind o piesă joasă, care contesta normele vremii și invita la libertate. “Foarte puține magazine au înțeles conceptul la vremea aceea”, își amintește Nicolas Roche, directorul creativ al Roche Bobois, potrivit revistei designlinesmagazine.com.

“Faptul că Mah Jong era o canapea joasă – după standardul franțuzesc vivre au ras du sol – a fost răspunsul nostru la atitudinile vremii, esențiale în schimbările sociale din anii respectivi”, a mai spus el.

Ce este mai puțin cunoscut despre celebra canapea este faptul că la început ea era creată în tonuri neutre, gri sau maro. Ulterior, în urma colaborării cu designeri celebri, precum Kenzo Takada, Jean Paul Gaultier și Missoni, au apărut variantele colorate și exotice care au făcut din acest produs o piesă iconică.