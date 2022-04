Motivul pentru care rușii își pun crengi de copaci peste mașinile de război din Ucraina

În urmă cu mai bine de o lună, Vladimir Putin le-a ordonat trupelor ruse să invadeze Ucraina, însă de atunci soldații din țara vecină fac față asediului. Iar zilele trecute experții în război au observat un lucru cel puțin bizar: rușii au început să pună crengi de copaci peste mașinile de război din Ucraina!

Însă de ce fac acest lucru? Potrvit jurnliștilor de la The Washington Post, acest lucru nu arată decât disperarea trupelor din Rusia de a-și camufla în orice fel mașinile de război, pentru a nu mai fi distruse de dronele și de rachetele Javelin pe care le folosesc ucrainenii.

„Imaginile cu mașinile de război acoperite cu crengi de copaci aduc a disperare. Sunt mai bune decât nimic, dar arată lipsa de competență sau de pregătire a trupelor ruse”, a spus Mike Janson, un fost general american.

Experții militari afirmă că rușii speră ca în acest fel să ascundă amprenta termică, deoarece se știe că rachtele se ghidează după căldura pe care o emană vehiculele. Pe lângă crengile de copac, rușii au folosit totuși și plase de camuflaj, despre care se spune că sunt bune pentru ca vehiculele să fie „ascunse” de inamic.

#Ukraine: After Ukrainian strikes hit Russian positions, a 152mm 2S3 Akatsiya was left behind (very neatly hidden), along with 3x destroyed trucks. pic.twitter.com/bMBHrxv5DL