Ora Pământului 2022 | Românii sting lumina pe 26 martie din solidaritate cu oamenii și natura

Cea mai mare acțiune voluntară de mediu din lume – Ora Pământului, va fi marcatp și în acest an cu economii la consumul de energie. Sâmbătă, 26 martie, între orele 20:30 și 21:30, oameni, instituţii și companii de pe tot globul se vor uni pentru a stinge luminile în peste 8.000 de oraşe, din peste 190 de țări.

Ora Pământului (Earth Hour) este un eveniment global, organizat și susținut de organizația WWF Internațional, în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an. Această acțiune are ca scop sensibilizarea consumatorilor față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice.

Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice.

„În fiecare an, Ora Pământului oferă oamenilor din toată lumea oportunitatea de a-și arăta grija față de natură și de a-i ajuta pe alții să înțeleagă importanța vitală pe care o are în viața noastră. De Ora Pământului, stingem lumina și transmitem un mesaj simplu: suntem împreună în această misiune și fiecare dintre noi are un rol important în crearea un viitor sustenabil pentru oameni și pentru planetă”, a declarat Orieta Hulea, director general WWF România.

Evenimente de Ora Pământului

WWF România organizează de Ora Pământului o serie de workshop-uri în săptămâna 21- 25 martie 2022, pentru ca oamenii să învețe importanța implicării lor în restabilirea echilibrului naturii. În cadrul workshop-urilor, se va vorbi despre importanța naturii în viața noastră, despre cum să fii echilibrat prin mișcare, despre cum se reconstruiește lumea, despre cum să oferi un viitor mai bun naturii prin reciclarea tehnologiei și despre cum să gătești sustenabil.

Mai multe detalii AICI.

De când sărbătorim Ora Pământului

Earth Hour a fost organizat prima oară pe 31 martie 2007 în Sydney, când două milioane de oameni ṣi peste 2.100 companii din Sydney au stins lumina timp de o oră, demonstrând astfel preocuparea faṭă de una dintre cele mai mari probleme actuale: încălzirea globală. Din 2008, Earth Hour a devenit o miṣcare globală, incluzând 100 milioane de oameni din mai mult de 30 de state ale lumii.

În toti acești ani, construcţii emblematice precum Golden Gate Bridge din San Francisco, Colosseum-ul din Roma, Turnul Eiffel, Sfinxul și Piramidele din Giza și alte sute de monumente din întreaga lume au rămas în întuneric pentru o oră. Clădirea Palatului Parlamentului s-a numărat printre cele mai proeminente clădiri din lume care au stins luminile în cadrul evenimentului, fapt reflectat în mass media și pe site-ul campaniei. În 2021, în contextul crizei sanitare, oameni dintr-un număr record de 192 de tări și teritorii s-au unit digital pentru a trage un semnal de alarmă asupra problemelor naturii.