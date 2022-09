Profesoara care i-a urat Reginei Elisabeta a II-a o moarte chinuitoare: Am spus ce am spus

Majoritatea lumii deplânge moartea Reginei Elisabeta a II-a , monarhul legendar care a condus Regatul Unit vreme de 70 de ani. Totuși, suverana nu a fost iubită de toată lumea, cum este și o profesoară din Pennsylvania, care a șocat mediile online cu declarațiile ei în ultimele zile de viață ale reginei.

„Am auzit că monarhul-șef al unui imperiu care s-a dedat la genocid, violuri și furt moare, în sfârșit. Fie ca durerea sa să fie chinuitoare”, a scris Uju Anya pe Twitter.

Profesoară de lingvistică aplicată la Universitatea Carnegie Mellon din Pennsylvania, femeia de 46 de ani a stârnit îndignarea a zeci de mii de oameni. Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a catalogat ieșirea ei deplasată.

„Aceasta este cineva care se presupune că lucrează pentru a face lumea mai bună? Eu nu cred acest lucru. Wow”, a comentat miliardarul pe rețeaua socială.

Uju Anya, născută în Nigeria dar stabilită în SUA, și-a explicat ura pentru Regina Elisabeta a II-a prin decizia acesteia de a sprijini Guvernul nigerian în timpul războiului civil din această țară.

Într-un interviu acordat după moartea suveranei , profesoara a dezvăluit că nu regretă ce a spus, apreciind că afirmațiile sale aveau scopul de a-i educa pe americani în legătură cu dedesubturile monarhiei.

„Am spus ce am spus. Am avut o reacție emoțională. Și o explozie emoțională. Totul a fost declanșat de această știre. Pentru mine, a fost o durere profundă și o traumă. Datorită experienței mele de familie cu domnia acestui monarh”, a spus Uju Anya în podcastul This Week In White Supremacy.



FOTO: This Week In White Supremacy

Peste un milion de morți în războiul civil din Nigeria

Declarațiile femeii vin în contextul rememorării evenimentelor dramatice de la sfârșitul anilor ’60, petrecute în Nigeria natală. În 1967, la șapte ani după ce țara a obținut independența față de Imperiul Britanic, estul țării africane a fost cuprins de un război civil.

Separatiștii din regiunea Biafra s-au răzvrătit împotriva guvernului și au cerut independența populației Igbo. Demersul a fost reprimat cu brutalitate de forțele de ordine guvernamentale, cu sprijinul Coroanei britanice care a aprovizionat țara cu armament.

Peste un milion de oameni au murit în cei doi ani de conflict intern, iar Uju Anya a dat vina pe Regina Elisabeta a II-a.

Recent, ea a avut o nouă ieșire pe Twitter, în care își informa urmăritorii că universitatea la care predă susține dreptul ei la liberă exprimare.

„Din câte mi s-a spus, nu există niciun plan să mă sancționeze sau să mă concedieze, iar slujba mea nu este în pericol. Conducerea mea universitară a arătat foarte clar că nu a aprobat discursul meu; cu toate acestea, ei susțin ferm libertatea mea de exprimare pe propriile mele rețele sociale”, a scris Uju Anya pe Twitter.

Fotografii: @laurapetrilla/YouTube/Getty Images

Vezi și VIDEO: