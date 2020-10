Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON, singurul maraton stradal din România în 2020

Bucharest RUNNING CLUB anunță că 3.000 de alergători sunt așteptați să ia startul, în perioada 11-18 octombrie, în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON.

În data de 6 octombrie a avut loc videoconferința de anunțare a evenimentului cu participarea domnului Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului. Corina Vasile, Director Comunicare Raiffeisen Bank România i-a avut alături pe Alina Petrescu, Director of Communication and Sustainability OMV Petrom, Cristina Miclea, Director Marketing Albalact, Valeria Răcilă van Groningen, Președintele Bucharest RUNNING CLUB, și Laurențiu Mihai, Bucharest RUNNING CLUB.

În cadrul videoconferinței au fost prezentate noutățile și modul de desfășurare al celei de-a XIII-a ediții a Maratonului București. Totodată, s-a discutat despre situația competițiilor sportive în România, condițiile actuale, precum și despre perspectivele anului următor, precum și line-up-ul alergătorilor profesioniști prezenți la start în Piața Constituției.

Maratonul București, eveniment fizic doar pentru alergătorii profesioniști

Dată fiind conjunctura actuală, reflectată în restricționarea numărului de participanți în cadrul competițiior fizice, în urma consultării cu autoritățile române și cu partenerii implicați în procesul de organizare, Bucharest RUNNING CLUB a luat decizia ca ediția de anul acesta a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON să se desfășoare fizic în data de 11 octombrie, doar pentru alergătorii profesioniști într-un număr limitat (maximum 250 de participanți).

Aceștia vor lua startul la ora 8:00 din Piața Constituției, urmând ca alergătorii amatori să participe virtual, în săptămâna 11-18 octombrie.

Organizat cu sprijinul MTS și World Athletics, ediția din 2020 a Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON este unul dintre cele mai importante evenimente sportive pe care Bucureștiul le-a găzduit în ultimii ani. Competiția este acreditată și organizată la standarde internaționale, astfel încât timpul obținut de sportivi este luat în calcul pentru calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo.

Care e traseul Bucharest Marathon 2020

În ceea ce privește traseul, acesta va fi reprezentat de o buclă de 10,5 km, pe lungimea căreia traficul auto urmează a fi restricţionat. Coordonatele traseului sunt:

Punct Start - Piaţa Constituţiei; Bd. Libertăţii (în dreptul Pieţei Constituţiei), Piaţa Francofoniei, întoarcere pe Bd Libertăţii, dreapta pe breteaua Parchetului General, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, ocolire rond Alba Iulia, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. Ion C. Brătianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, traversare Pod Hașdeu, Splaiul Unirii, Piaţa Unirii, dreapta pe Bd. Unirii, dreapta pe breteaua Ministerului de Finanţe, stânga pe Bd. Libertăţii, punct sosire Piața Constituției.

3.000 de alergători sunt așteptați să ia startul la cursele virtuale din cadrul Maratonului București care, deși nu pot fi împreună fizic, doresc să rămână prezenți în calendarul competițional, să continue să susțină cauzele sociale și de mediu în care cred și să adauge colecției personale și medalia ediției anului 2020.

Săptămâna virtuală de alergare

Participanții la competiția “#RunRomania Virtual Run Week” optează încă de la înregistrare pentru una dintre cauzele sociale sau de mediu pe care doresc să o susțină și au posibilitatea de a lua startul de oriunde din lume, la una dintre cursele de 42 km, 21 km, 15 km, 10k m și 5 km, sau “Aleargă cât poți”, pe traseele alese de ei înșiși, având la dispoziție 7 zile pentru a finaliza cursa, în perioada 11-18 octombrie.

Înregistrarea timpului se va face individual, pe dispozitivul propriu al fiecărui alergător, iar clasamentul va fi întocmit în urma transmiterii pozei din aplicația aleasă de aceștia. Înscrierile se pot face din site-ul www.bucharest-marathon.com, secțiunea de AICI sau direct din aplicația #RunRomania până pe 17 octombrie.

Bucharest RUNNING CLUB va transmite în data de 11 octombrie în direct pe pagina de Facebook a evenimentului, pe YouTube și pe aplicația #RunRomania (disponibilă în PlayStore și AppStore) competiția atleților de elită, iar în săptămâna 12-18 octombrie interviuri și imagini cu alergătorii participanți la ediția virtuală și cauzele asociate evenimentului. De asemenea, toate aceste transmisiuni vor fi preluate online și de Europa FM.

Care sunt premiile la Bucharest Marathon 2020

Se vor acorda premii în bani primilor 5 alergători profeșioniști, iar în ceea ce privește competiția virtuală, având în vedere traseul diferit al fiecărui alergător, precum și faptul că traficul rutier nu va fi restricționat, premiile, oferite de Super Touch, Isostar Kinetic Sport &Medicine, vor fi acordate prin tragere la sorți celor care vor transmite imagini din competiție.

Și-au anunțat prezența la alergarea “#RunRomania Virtual Run Week” ambasadorii evenimentului Anca Bucur, Viorica Susanu, Camelia Mihalcea, Doina Ignat, Cristina Nedelcu, Ana Georgescu, Cristian Pulhac, Sonia Argint, Rares Florin Stoica, Marian Olteanu, Alexandra Micheten, Gáspár György, Ioana Vișănescu, Oana Bulzan Trifu, Anamaria Ionescu, Noemi Meilman, Raisa Moscviciov, Gianina Corondan, Oana Botezatu, Vladimir Drăghia, Florin Negruțiu, Florentina Opriș, Codrea Gheorghe, Adrian Teodorescu.

„Ca întotdeauna, succesul acestui eveniment depinde de partenerii si sponsorii noștri. Fără sprijinul lor, ar fi imposibil să organizăm Maratonul București”, spun organizatorii competiției.

ONG-urile asociate Maratonului București: Asociația Ajungem Mari, Asociația MagiCamp, HHC Romania, Hospice Casa Speranței, Light into Europe, Asociația N-avem Sange, Special Olympics, Viitor Plus, Motivation, Salvați Copiii, Teach for Romania, Pachamama, United Way, UI Path Foundation, Pădurea Copiilor, Asociația Little People.

Fotografii: Agerpres