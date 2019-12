Staruri care au murit în 2019. Lumea e mai săracă fără ele

Anul 2019 a fost unul negru în show-biz-ul mondial. Celebrități din toate domeniile și-au pierdut viața din cauze naturale sau total neașteptat.

Lumea muzicii, a filmului, teatrului, a artelor în general, este mai săracă fără acești oameni care au făcut carieră de dragul publicului lor. Iată cine sunt vedetele care ne-au părăsit în 2019!

Marie Fredriksson

Fosta solistă a trupei Roxette s-a stins din viață pe 9 decembrie, la Djursholm (Suedia). Marie Fredriksson avea 61 de ani și a fost răpusă de cancer, boală de care s-a tratat în trecut, dar care a recidivat în ultimii ani. A fost căsătorită cu instrumentistul Mikael Bolyos și nu a avut copii.

Citește și: Ce face azi Per Gessle, solistul trupei Roxette. Suedezul deplânge moartea colegei Marie Fredriksson

Danny Aiello

Actorul, care a jucat în The Godfather și în Once Upon a Time in America, s-a stins din viață la 12 decembrie într-un spital din New Jersey. Doctorii spun că moartea a survenit subit, în urma unei îmbolnăviri. Avea 86 de ani.

Claudine Auger

Fosta parteneră a lui Sean Connery din filmul Bond: Thunderball a murit pe 18 decembrie, la Paris. Actrița, care a început o carieră de fotomodel la sfârșitul anilor ’50, a jucat în primul ei film în 1958. În 1965 a fost prima actriță franceză distribuită în rolul unei fete Bond. A câștigat Miss France și a terminat pe locul 2 concursul Miss World din 1958.

Staruri care au murit în 2019

Robert Evans

Producătorul de film american, cunoscut pentru contribuția lui la realizarea unor filme precum Love Story, The Godfather și Chinatown, s-a stins din viață în Beverly Hills la 26 octombrie. În 1980, cariera lui a ajuns la o răscruce, când a fost nevoit să recunoască faptul că a făcut trafic de cocaină. În următorii 12 ani nu a mai scos decât două filme.

Diahann Carroll

Cântăreață și actriță, Diahann Carroll s-a stins din viață la 4 octombrie la vârsta de 84 de ani, după o lungă luptă cu cancerul de sân. În 1962 a câștigat Tony Award pentru rolul ei din musicalul No Strings. A fost prima femeie de culoare care s-a ales cu această disticție.

Șase ani mai târziu devenea prima actriță de culoare distribuită într-un serial. A câștigat un Glob de Aur pentru acel rol și a fost nominalizată la Oscar pentru prestația din filmul Claudine (1974).

Cameron Boyce

În vârstă de doar 20 de ani, actorul Cameron Boyce a fost o senzație Disney. Cunoscut mai ales pentru personajele Luke Ross (serialul Jesse) și Carlos de Vil (Descendenții), Cameron Boyce a lăsat în urmă mulți prieteni îndurerați.

Tânărul actor s-a stins din viață la 6 iulie, în somn, pe fondul unor crize de epilepsie. Cameron Boyce a fost apreciat în timpul vieții și de Adam Sandler, alături de care a jucat în filmele Grown-Ups și Grown-Ups 2.

Citește și: Cum și-a luat rămas bun Adam Sandler de la Cameron Boyce, puștiul minune de la Hollywood

Doris Day

Actrița care a făcut senzație la Hollywood în anii ’50-’60 s-a stins din viață la 13 mai, în urma unor complicații survenite în timpul tratării uneri pneumonii. La cererea ei, exprimată în timpul vieții, actrița nu a avut parte nici de slujbă religioasă, nici de piatră funerară.

Toată averea ei, care s-a ridicat la 200 de milioane de dolari, a fost donată săracilor. A fost căsătorită de 4 ori și a avut un băiat, care a murit la vârsta de 62 de ani. Doris Day avea 97 de ani când s-a stins.

Luke Perry

În vârstă de 52 de ani, actorul din Beverly Hills, 90210 a murit la 4 martie în urma unui accident vascular cerebral. Luke Perry a fost transportat la spital după ce a căzut în casă. Toți actorii care au jucat alături de el s-au declarat șocați de moartea acestuia.

Actorul, care avea doi copii cu fosta soție, ar fi fost incinerat, iar cenușa lui ar fi fost împrăștiată pe un teren deținut de acesta în Tennessee.

Karl Lagarfeld

Vestitul creator de modă german s-a stins din viață la 19 februarie 2019, pe fondul unor complicații cauzate de cancerul pancreatic de care suferea. Singura moștenitoare a averii sale de 150 de milioane de dolari a fost pisica acestuia, Choupette.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Top 3 celebrități feminine care au facut dreptul