Un expert în sănătate avertizează: ”Acesta va fi noul normal pentru toți”

David Nabarro, profesor de sănătate globală la Imperial College din Londra, a explicat că va trebui să ”ne adaptăm” acestui nou virus.

Considerat unul dintre cei mai importanți experți în epidemiologie din lume, trimis al OMS pe Covid-19, a transmis mesajul potrivit căruia ar trebui să ne obișnuim să trăim sub amenințarea coronavirusului și să ne adaptăm situației. El a explicat că dezvoltarea unui vaccin eficient pentru acest virus este foarte dificilă și nesigură.

Într-un interviu acordat pentru The Observer și citat de The Guardian, Nabarro a declarat că: ”Nu poți realiza neapărat un vaccin sigur și eficient împotriva fiecărui virus. Unele virusuri sunt foarte, foarte dificile atunci când vine vorba de dezvoltarea vaccinurilor așa că, pentru viitorul apropiat, va trebui să găsim modalitate prin care să învățăm să trăim sub această amenințare constantă”.

”Asta presupune izolarea celor care prezintă semne ale bolii și, de asemenea, a contactelor acestora. Persoanele în vârstă vor trebui să fie protejate. În plus, va trebui să fie asigurată capacitatea spitalelor pentru tratarea cazurilor. Acesta va fi noul normal pentru noi toți”, a adăugat acesta.

Acesta este cel de-al doilea semnal de alarmă tras de reprezentanți de rang înalt din cadrul OMS. Săptămâna trecută, Maria Van Kerkhove, epimediolog american, a dezvăluit că nu sunt dovezi clare că persoanele infectate dezvoltă imunitate la acest virus și nu se mai pot reinfecta.

