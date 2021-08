Un video cum un aligator atacă o femeie, devenit viral. Mai mulți copii au fost martori la scena înfiorătoare

Copiii prezenți la o zi de naștere, organizată la un centru de reptile, au fost martorii unor scene teribile. Aceștia s-au speriat îngrozitor când un aligator a atacat o angajată.

Incidentul s-a petrecut pe 14 august, la un centru de reptile din Utah, SUA. În video se poate observa cum o îngrijitoare încearcă să ghideze un aligator să intre înapoi în rezervorul de apă, după ce a sărit pe platformă.

În timp ce angajata îi face semn animalului, acesta o apucă brusc de mână și începe să o tragă în rezervor.

Un bărbat a sărit direct în apă, urmând o adevărată luptă cu aligatorul, care și-a încleștat dinții în mâna angajatei de la centru. Cu ajutorul unui alt oaspete, femeia a putut să-și elibereze mâna.

She sent us these photos from the hospital. She had to have reconstructive surgery on her hand. She thanks her training and two bystanders for helping to save her arm and possibly her life. #KSLTV pic.twitter.com/VFAFgzpJWn