Vladimir Putin ar urma să fie operat de cancer! Cine va conduce invazia din Ucraina în locul lui

Din câte se pare, dacă informațiile sunt reale, președintele rus și-a făcut deja planul și a pregătit terenul, urmând ca atribuțiile sale să îi fie delegate lui Nikolai Patruşev, fost șef al FSB (Serviciul Federal de Securitate, mai exact serviciul secret al rușilor înființat în 1995, adică succesorul KGB-ului).

„Medicii spun că este nevoie de operație, însă momentan nu a fost stabilită data. Va fi supus unei intervenții chirurgicale și o perioadă va fi incapabil să își desfășoare activitățile firești. Știm foarte bine că are cancer și boala Parkinson, așa cum am spus de multe ori. Maladiile progresează”, au scris și cei de la The Sun.

Mai mult decât atât, sursele citate afirmă că Vladimir Putin ar avea cancer abdominal sau la tiroidă şi parkinson de aproximativ 18 luni. Însă operația nu va avea loc înainte de data de 9 mai 2022, când în Piața Roșie va fi comemorată Ziua Victoriei, în cinstea biruinței Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F