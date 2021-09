Wine Trips România | Domeniul Tohani, din dragoste pentru Feteasca neagră

Dintre toate locurile binecuvântate de Dumnezeu, cele unde cresc vii mărețe par atinse de un licăr divin. Dealu Mare este un astfel de tărâm magic, iar oamenii care transformă via în vin îl tratează cu respectul cuvenit. În episodul 9 al emisiunii Wine Trips România ajungem la Tohani să descoperim cea mai veche metodă de vinificație.

„La Tohani, pământul vorbește, iar oamenii ascultă. Și apoi, se face vin”, este crezul domeniului vitivinicol de la Tohani. Cu o poveste începută în anii ’30, pe când se afla în proprietatea Principelui Nicolae (fratele Regelui Carol al II-lea), Domeniul Tohani este azi casa unuia dintre cele mai iubite soiuri de vin de la noi: Feteasca neagră.

Somelierul Sergiu Nedelea, Wine Trips România și artistul Cosmin Tudoran au aflat unele dintre secretele de căpătâi ale maturării și îmbutelierii acestui soi pretențios. Călătoria lor în patria vinului este disponibilă integral pe PROTV PLUS și VOYO.

Domeniul de la Tohani se întinde pe 365 de hectare, toate scăldate în soare, cum îi place viei. Aproape o treime din suprafață este cultivată cu Fetească neagră, soiul îndrăgit de Virgil Mândru, proprietarul domeniului Tohani.

„Aici, Feteasca neagră este acasă. Aici e zona cea mai bună pentru Feteasca neagră, iar eu sunt un nebun al Feteștii negre. Mi se spune Nebunu’ cu Fetească neagră”, mărturisește Virgil Mândru (foto), care a preluat domeniul în urmă cu 20 de ani, cu acordul Casei Regale a României. Tot domnia sa administrează o parte din viile Casei Regale, pentru care este furnizor oficial.

Feteasca neagră de Tohani – secretul maturării

Sergiu Nedelea și Cosmin Tudoran au fost introduși în tainele zămislirii vinului de Tohani, în cadrul unei degustări speciale care a avut loc în Crama Apogeum a domeniului. Cei doi nu și-au putut ascunde mirarea când au aflat că Feteasca neagră de Tohani este obținută cu ajutorul celei mai vechi metode de vinificație: maturarea în amfore. De cel puțin 8.000 de ani, oamenii fac vin în acest fel, iar explicația este simplă: în aceste recipiente din argilă vinul se simte cel mai bine în primele luni de maturare. „Este metoda perfectă de naștere a vinului”, confirmă Virgil Mândru.

Însă marele secret al Feteștii de Tohani este proveniența soiului, pe care unii îl subevaluează pe nedrept, pentru că nu e nobil.

„De ce Feteasca neagră de Tohani este diferită și spectaculoasă? Pentru că provine din aceeași clonă veche, de la Tohani. Noi am păstrat 4 hectare de vie de peste 50 de ani. Facem Apogeum doar din această vie veche, iar cealaltă vie a fost făcută din via veche. Astfel, luăm corzi din via veche și înmulțim. Din cele 4 ha, am ajuns astăzi la peste 100 ha din aceeași clonă” mai spune proprietarul cramei.

Perla Cramei Tohani este Apogeum Fetească neagră, un asamblaj din mai multe ediții de Apogeum, începând cu 2011, anul nașterii sale. Vinul este rar și se găsește în crame și în locuri exclusiviste.

Vorbind de Apogeum Fetească neagră, somelierul Sergiu Nedelea a subliniat unele dintre notele sale de bază și aromele fine care ți se dezvăluie după ce interacționează cu toate papilele gustative.

„După o gură de vin, lucrurile încep să se deslușească. Prunele alea uscate din nas încep să devină, parcă, mai afumate. Nasul de marmeladă... Câteodată uităm de marmelada asta, dar o regăsim în vin. Tabac, cutie de tabac, trabuc din ăla fin. Și, în același timp, te duce cu gândul la puțin pământ reavăn și la trufe”.

Călătoria noastră în patria vinului, alături de Wine Trips România , a ajuns la final. Acesta a fost sezonul 1 al emisiunii, dar rămâneți alături de noi fiindcă pregătim sezonul 2!

Am descoperit soiuri alese, metode de prelucrare inedite, oameni dedicați și vinuri de pus pe masă și la rană. Ne place să credem că a fost o experiență plăcută, unică în felul ei, menită să ne schimbe tuturor percepția despre vin și „alchimiștii” săi.

De v-am fost pe plac, vă spunem atât: mereu vom fi bucuroși de oaspeți.

