Meat Loaf, celebrul cântăreț de muzică rock, a murit

Încă o altă mare legendă a muzicii s-a stins din viață joi seară. Artistul Meat Loaf a murit în brațele soției sale, Deborah.

„Inimile noastre sunt frânte și vă anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară în brațele soției lui, Deborah. Fiicele sale, Pearl și Amanda și prietenii săi apropiați au fost, de asemenea, alături de el în ultimele 24 de ore. Știm cât de mult a însemnat pentru voi Meat Loaf și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul acordat. Cu siguranță, ne va fi extrem de greu să trecem prin această perioadă de durere. Am pierdut un artist extrem de creativ, un om cu adevărat special pentru noi toți ”, menționează un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a artistului.

Michael Lee Aday (născut pe 27 septembrie 1947), cunoscut sub numele de scenă de Meat Loaf a fost un cântăreț american de muzică rock ce va rămâne în inime fanilor pentru albumele sale de succes precum Bat Out of Hell I, II, și III și cântecele faimoase din filme, dar și aparițiile cinematografice, printre care și Fight Club.

Foto: Captură video/Profimedia

