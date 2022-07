Andreea Bănică: "Nu se poate rezolva decât prin operație, dar nu sunt pregătită"

Andreea Bănică a recunoscut că a fost diagnosticată cu diastază abdominală, afecțiune des întâlnită în cazul femeilor care au născut afecțiune care reprezintă separarea, fie parțială, fie totală, a mușchilor drepți ai abdomenului.

Problema poate fi tratată cu ajutorul kinetoterapiei, în fazele incipiente, dar se pare că în cazul Andreei este târziu.Cu toate acestea, Andreea exclude operația:

„Am o diastază abdominală cu care mă lupt de foarte mulți ani, cu siguranță ea nu se mai retrage, probabil că, dacă aș fi știut asta la prima naștere, aș fi făcut niște exerciții în sensul acesta, se face kinetoterapie, însă au trecut foarte mulți ani de când am născut-o pe Sofia, am născut și a doua oară, deci nu se mai poate rezolva decât cu operație.

Nu sunt pregătită, pentru că mie îmi e frică de tot ce înseamnă operație și cred că sunt bine așa, slavă Domnului, fac sport. M-am obișnuit cu ea, e o mică burtă pe care o văd eu mai mult, mă deranjează uneori, însă nu sunt adepta operațiilor, să mă operez atât de repede cum fac toate fetele.

Îmi este teamă de ce s-ar putea întâmpla în urma unei astfel de operații, anestezie, am doi copii acasă, vreau să îi cresc și nu vreau să am ceva probleme ulterior: infecții, mă gândesc la orice. Așa am fost eu tot timpul cu o teamă din asta foarte mare”, a declarat vedeta pentru VIVA.

