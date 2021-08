Andreea Mantea, despre relația cu Cristi Mitrea, dar și despre întâlnirile tată-fiu: "Chinuiam copilul"

Andreea Mantea și-a luat inima în dinți și, pentru prima oară, a vorbit deschis despre adevărul din spatele relației cu Cristi Mitrea, tatăl băiețelului ei în vâstă de șase ani.

Relația dintre Andreea Mantea și Cristi Mitrea a fost una tensionată încă din perioada sarcinii Andreei, când chiar Cristi Mitrea a mărturisit că a avut îndoieli asupra paternității.

Îndoielile lui s-au dovedit nefondate, iar Crsiti a încercat să se apropie de băiat. În cadrul unei emisiuni online, Andreea Mantea a mărturisit însă că lucrurile s-au dovedit mult mai complicate:

„Copilul meu nu vrea să știe de tată, nu-l interesează, nu vrea să audă, când trebuia să plece la el se prindea de draperie și se ținea foarte strâns și plângea și eu tot i-l dădeam. M-am luat de gura lui că trebuie ca copilul să aibă o legătură cu tatăl. Nu trebuie, e greșit, depinde cine e tatăl, ce e tatăl și ce legătură vor avea. Când mi-l aduce era alt copil, era introvertit, nu mai vorbea, nu mai spunea nimic. Practic chinuiam copilul și i-l dădeam unui necunoscut, venea atât de supărat pe mine (…) Nu înțeleg de ce trebuie să ne luam după niște tipare, e atât de greșit”, a declarat Andreea Mantea, pentru emisiunea online „În oglindă”.





Despre situația sa a vorbit și Mitrea în podcastul Acasă la Măruță, dar din altă perspectivă:

"(…) Probabil e linie la mine (n.r. pe certificatul de naștere al fiului său n.r). Eu nu consider că statutul sau titulatura de mamă sau tată, sau înscrierea pe un certificat sau pe o hârtie din pix te face mamă sau tată.(...) Da, îmi iubesc copilul foarte mult. Răspunsul la ”nu l-ai dorit” este faptul că alesesem că termin relația, eram plecat de ceva timp și într-o zi am primit un mesaj în care mi s-a spus că Andreea este gravidă și că indiferent de ce se va întâmpla între noi doi, ea va păstra copilul. Am fost împreună 6-7 luni. Nu am vorbit despre o familie atunci. ”

FOTO:

INSTAGRAM CRISTI MITREA

INSTAGRAM ANDREEA MANTEA

