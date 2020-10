Andreea Raicu, primele dezvăluiri după ce mama ei s-a îmbolnăvit de COVID-19: „A fost îngrozitor”

În ultima lună, Andreea Raicu a trecut prin momente grele, după ce mama ei în vârstă de 80 de ani a fost testată pentru coronavirus, iar rezultatul a fost pozitiv.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, vedeta a dezăluit că mama ei a avut o formă ușoară a bolii și a fost internată în spital pentru a fi tratată.

„Toată lumea a spus că e mai bine să fii internat în spital, ținând cont de vârsta pe care o are. Are 80 de ani. Era foarte obosită, tușea și răgușise. Nu și-a pierdut gustul, mirosul. A fost internată în spital, avea pneumonie. A avut o formă ușoară. Singurele locuri în care a ieșit a fost la supermarket și la biserică. A mai fost și la acupunctură”, a spus Andreea Raicu.

Vedeta a afirmat că s-a testat și ea și s-a autoizolat, dar rezultatul a fost negative: „În momentul în care am aflat, m-am testat și eu. M-am izolat 10 zile în casă și mi-am mai făcut încă două teste, care au ieșit negative”.

„E incredibil! Mi-e foarte greu să cred că sunt oameni care nu cred că există COVID-19. Am scris pe rețelele de socializare despre această experiență, din dorința de a-i face pe oameni să înțeleagă că există și că e foarte aproape de noi. Am fost șocată de multitudinea de mesaje pline de agresivitate și pline de ură. Adică să ajungi să întrebi câți bani ți-ai luat…”, a mai spus Andreea Raicu, după care a fost ironică: „Inițial am vrut pentru o geantă, doar că nu mi-au dat. Și mi-au dat mai puțin decât a luat Ianțu. El a luat 60 de lei, eu am luat 50 de lei”.