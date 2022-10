Cabral la 45 de ani: „N-am ajuns miliardar, dar am strâns prieteni mișto”

Cabral Ibacka și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Prezentatorul de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a împlinit 45 de ani și se declară fericit pentru că are trei copii minunați, o soție iubitoare și prieteni buni.

Prezentatorul PRO TV a postat un mesaj amuzant, în stilul caracteristic, pe rețelele sociale, la care au răspuns cu urări peste 10 mii de oameni.

„Făcut băiatul 45. N-am învățat mare lucru, dar m-am prins de niște chestii...N-am ajuns miliardar, dar am strâns prieteni mișto... care valorează miliarde. Am înțeles că nu trebuie să mă compar decât cu mine, cel de ieri. M-am acceptat așa cum sunt, mișto dar imperfect. Am trei copii care mă fac mai fericit decât lumea. Am colegă de apartament care - după 15 ani împreună - tot mă ciupește de cur când trec pe lângă ea. Și reciproc, negreșit. Și am un trup scluptat. Cu generozitate, că doar că nu m-am zgârcit la material...Cât despre creier... după cum se poate observa la liber... n-are mamaia, că v-ar da.Vă trimit de-aci niște gânduri bune și apusul de azi”, a scris Cabral.

În semn de felicitare, soția lui Andreea a postat un video, pe care chiar prezentatorul TV l-a făcut în Republica Dominicană.

„Filmarea aceasta e făcută de EL, prin ochii căruia sunt senzuală, amuzantă, sigură pe mine și puternică. Asta ca să știți ce și cum vi se pare! La mulți ani, iubirică! @cabralibacka. Te aștept cu dor acasă, avem atâtea dansuri și alte balete de executat în pereche!”, a scris ea pe Instagram.

Astăzi, pe 5 octombrie, este o altă aniversare în familia Ibacka. Băiețelul lor, Tiago, a împlinit un an. Andreea a menționat că petrecerea a fost reprogramată, până la revenirea în țară a lui Cabral, dar s-a întâlnit în oraș cu nașii copilului.

„Am condus-o pe @namikoibacka la grădiniță și apoi am rămas prin oraș, fără să ne grăbim nicăieri (WOW, ce sentiment!). Bonus, ne-am întâlnit cu nășicile - întâmplător - și am avut un prânz în tihnă, cu tot cu cântare și râsete multe. @irina_fodor și Diana”, a scris ea.





Sursă foto: Facebook/ Cabral



