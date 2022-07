Carmen Tănase a dezvăluit ce salariu are

Carmen Tănase a vorbit public despre banii pe care îi încasează de la Teatrul Odeon. Iată ce salariu are lunar celebra actriță!

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. Aceasta, deși visa la o meserie de zootehnist sau medic veterinar, a ajuns să joace roluri impresionante atât în telenovele românești, cât și în piese de teatru. În urmă cu câteva luni, ea a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde a dezvăluit salariul pe care îl primește lunar.

Deși Carmen Tănase activează de mult în domeniul cinamtografiei și al teatrului, aceasta nu are un salariu uluitor. Se pare că vedeta câștigă doar 1.300 de euro pe lună, bani cu care poate să surpraviețuiască fără probleme. Cu toate acestea, ea a declarat că nu este suficient pentru a trăi cu adevărat.

„Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea de exemplu e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc.', a declarat ea în podcastul „Acasă la Măruță”.

Mai mult decât atât, Carmen Tănase se arată nemulțumită de veniturile pe care le primește de la teatru și declară faptul că a avut multe perioade în care nu reușea să supraviețuiască cu banii primiți. Celebra actriță susține că cea mai bună perioadă a sa, din punct de vedere financiar, a fost când lucra în televiziune.

„Da, am avut perioade (n.red. când nu se ajungea cu banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!', a adăugat ea.

Sursă foto: Carmen Tănase/Facebook, Arhivă ProTV

VEZI ȘI: Mâncarea neagră e noua fiță