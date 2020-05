Ce frumoasă e fiica Antoniei! Maya se transformă într-o domnișoară superbă

Pe 28 august, Maya Castellano împlinește 11 ani și deja devine o domnișoară în toată regula.

Fetița moștenește frumusețea mamei sale și deja devine un adevărat influnecer. Deocamdată, pe Tik Tok, unde postează tot felul de filmulețe haioase.

Maya are peste 42 de mii de fani pe Tik Tok și peste 500 de mii de aprecieri. Nu degeaba, în trecut, chiar mama sa, Antonia, a numit-o “Regina Tik Tok-ului.” Scopul declarat al Mayei, pe contul ei, este să aibă 100 de mii de urmăritori.









Fetița se filmează când te transmite mesaje fanilor ei în italiană sau cântă și dansează- pentru că a moștenit talentul mamei sale.



Maya e pasionată și de machiaj și se joacă deseori cu diferite cosmetice. Are o relație bună și cu Akim și Dominic, băieții pe care Antonia îi are alături de Alex Velea. În plus, are o comunicare excelentă și cu Alex Velea, care și-a și făcut un tatuaj cu chipul fetiței.

