Ce s-a întâmplat cu fața Vicăi Blochina la Survivor România: „Aveam bube peste tot”

Vica Blochina a fost o apariție la Survivor România, acolo unde a dat tot ce a putut pentru a rămâne cât mai mult timp în competiție. Deși a făcut față cu brio lipsei de hrană, traseelor dificile și situațiilor imprevizibile, fosta balerină a fost eliminată din show după ce nu a primit suficiente voturi din partea publicului.

Survivor România este show-ul de supraviețuire care pune la încercare limitele concurenților! Vica Blochina a acceptat această provocare și a supraviețuit timp de câteva săptămâni în Jungla Dominicană. Din păcate însă, ea a părăsit show-ul, iar acum se află din nou în comoditatea casei sale.

De-a lungul edițiilor, fanii au observat că fața Vicăi Blochina s-a umflat și s-a înroșit. Acest fapt i-a îngrijorat pe fanii fostei balerine care nu au înțeles ce se întâmpla, de fapt, cu chipul ei. La scurt timp după eliminare, Vica a explicat ce s-a întâmplat în Republica Dominicană:

„Nu mai port nici filtru pe față, pentru că nu mai are sens. M-am dezumflat la față cât se putea de bine, pentru că am avut o alergie foarte urâtă de la soare și aveam bube peste tot. Am folosit kilograme de creme de când m-am întors”, a spus Vica Bochina pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Arhivă ProTV, Vica Blochina/Facebook

