Cristian Onețiu lansează un webinar gratuit pentru antreprenorii afectați de COVID-19

Omul de afaceri Cristian Onețiu (Imperiul Leilor) îi invite pe antreprenorii din România la un seminar video live pentru a găsi soluții împreună la criza în care se află mediul de afaceri din cauza epidemiei de coronavirus.

Joi, 26 martie 2020, antreprenorii care au întrebări fără răspuns, dar și soluții pentru scoaterea afacerilor din criză, sunt invitați la webinarul „Scoate-ți afacerea din criză!”, lansat de investitorul de la Imperiul Leilor.

„Împreună vom reuși să trecem cu bine prin această nouă provocare”, spune antreprenorul și business mentorul Cristian Onețiu, care a lansat un apel pentru antreprenorii români de a identifica împreună soluțiile practice imediate și pe termen lung de depășire a crizei economice care debutează acum.

Pornind de la aceste principii, investitorul de la Imperiul Leilor inițiază mai multe webinarii gratuite și programe dedicate antreprenorilor. În aceste zile, el a creat programul de informare și restructurare a mediului afacerilor ScaleUp TaskForce, prin care își dorește ca alături de alți antrenori români din platforma ScaleUP 1.000 să ajute cât mai multe companii să treacă cu bine peste criza economică.

Următorul pas va fi dedicat tuturor antreprenorilor, din toate zonele de business și va avea loc joi, 26 martie, în cadrul webinarului gratuit „Scoate-ți afacerea din criză!”, la care înregistrările se pot face AICI începând de astăzi, 24 martie.

„Evenimentele pe care le trăim anunță, fără îndoială, o criză ce se arată lungă și periculoasă. Suntem în autoizolare, dar asta nu înseamnă că nu lucrăm activ la planurile de creștere și restructurare a organizațiilor noastre și ale altora. În primul rând, suntem toți în asta și ne afectează pe toți deopotrivă, antreprenori și consumatori. Suntem vulnerabili, expuși. Dar, cel mai important, putem fi împreună”, spune co-fondatorul companiilor Life Care Corp și BioLogistic.

Începand cu data de 11 martie, Cristian Onețiu a construit o echipă mixtă formată din experți (financiar-contabil, juridic și resurse umane), dar și programul TaskForce, format din antreprenorii activi în programul ScaleUp 1.000, cu echipe organizate pe cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer și Business to Government).

„Suntem peste 350 de scale-up-eri, gestionăm peste 4200 de angajați și dezvoltăm afaceri de peste 238 de milioane de euro, anual. Ne numim noua generație de antreprenori. Și asta nu doar pentru că ne educăm continuu. Ci pentru că putem dezvolta prin modelul nostru, o nouă economie. În acest fel, această pandemie, pe cât este de dură, pe atât aduce cu sine o oportunitate, de a schimba acel merge și așa”, adaugă Onețiu, care îi invită pe toți antreprenorii să i se alăture.