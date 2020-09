Cristina Șișcanu, probleme de sănătate? I s-a făcut rău în timp ce se afla la volan

Zilele trecute, Cristina Șișcanu a trecut prin momente grele, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla la volan și a fost nevoită să tragă pe dreapta, pentru a nu provoca o tragedie.

Vedeta a dezvăluit pe contul ei de Instagram, la story, că nu s-a simțit foarte bine și că și-a sunat soțul să îi adugă magneziu, deoarece a fost la un pas de leșin. Mai mult decât atât, Cristina Șișcanu a afirmat că ar trebui cu toții să fim atenți la semnalele pe care ni le transmite corpul și să avem grijă de sănătatea noastră.

„Dragii mei, mi-am mai revenit un pic acum, dar am avut un moment în care nu m-am simțit prea bine. Conduceam și, la un moment dat, am văzut negru în fața ochilor și a trebuit să trag pe dreapta, să-l sun pe soțul meu, să-mi aducă magneziu. Am luat magneziu, apoi m-am pus pe picioare și sunt mai bine. Este foarte important să fim atenți la ce semnale ne transmite corpul nostru și să avem grijă, că epuizarea asta la un moment dat își spune cuvântul”, a spus Cristina Șișcanu.

foto: Instagram Cristina Șișcanu

