Cum a reacționat Florin Pastramă când a aflat că Îngerul de la Masked Singer România este soția lui

La finalul celei de-a treia ediții a show-ului Masked Singer România, Îngerul a fost cel care a primit cele mai puține video-uri și a fost nevoit să se demaște.

Surpriza a fost una pe măsură, ținând cont că sub costumul spectaculos s-a aflat nimeni alta decât Brigitte Pastramă. Aceasta a reușit să țină foarte bine ascuns acest secret, așa cum avea să declare mai apoi, nimeni dintre apropiații ei neștiind că participă la acest show.

”Nu a fost ușor deloc să țin acest secret, deoarece nici soțul meu, nici copiii mei nu știu că am participat la acest show. Este pentru prima dată când cânt pe o scenă, am repetat în fiecare seară momentele. A fost greu pentru că n-am văzut aproape nimic și era dificil să urc scări. Mai mult, eu am rău de înălțime și prima piesă am cântat-o la 2 metri. În acel moment am zis: <<Doamne, dă-mi putere! Dacă reușesc să trec de aceste două minute, înseamnă că ești aici cu mine>>. Sunt fericită că am purtat acest costum și mă reprezintă foarte mult!”, a spus Brigitte Pastramă.

În timpul ediției, la momentul dezvăluirii, femeia l-a filmat pe soțul ei în timp ce descoperea cine se află sub masca Îngerului, iar reacția acestuia a fost una pe măsură.

Vezi materialul video de mai jos!