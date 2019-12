Cum arăta Adrian Nartea în urmă cu 8 ani. În ce ipostază a fost surprins actorul principal din VLAD

Adrian Nartea a fost suprins într-un videoclip al unei piese celebre, filmat acum 8 ani de zile.

Fost model, Adrian Nartea, actorul din VLAD, până să devină unul cunoscut a apărut în mai multe reclame filmate în străinătate, dar și în videoclipuri ale unor piese cunoscute în România.

În urmă cu 8 ani, acesta a fost surprins în videoclipul piesei cântăreței Raluka - "Out of your business", acesta fiind un șef al unei corporații.

Adi Nartea interpretează rolul principal în superproducția VLAD, o poveste despre trădare, iubire, răzbunare și putere.

Evenimentul cinematografic ”VLAD” spune povestea lui Adrian / Vlad (Adrian Nartea), tânărul care a fost închis pe nedrept în urma înscenării unui jaf. Cei care l-au trădat sunt chiar prietenii lui, Ștefan Dragomir (Andrei Aradits) și Leonard Cazacu (Emilian Oprea).

După câteva experiențe traumatizante, acesta primește șansa la o nouă viață, îndrumat fiind de Cezar (Bebe Cotimanis), mentorul lui.

Olimpia Melinte joacă rolul Elizei, singura mare dragoste a lui Vlad, care l-a trădat atunci când acesta a fost închis.