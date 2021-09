Cum arăta Majda Aboulumosha la 19 ani. "Am învățat în timp ce înseamnă acceptarea"

Majda Aboulumosha atrage atenția oriunde merge cu fizicul ei perfect, însă puțini știu că actrița a avut probleme cu greutatea când avea 19 ani.

Are aproape 34 de ani și o siluetă de invidiat! Majda este o prezență care te cucerește instant, iar siguranța ei te face să crezi că s-a născut cu acest trup superb. Recent, însă, actrița le-a arătat fanilor ei că nu întotdeauna a fost așa slabă și că pe la 19 ani a avut probleme cu greutatea. Totuși, Majda spune că îmbrățișează și acea perioadă: “Îmbrățișez dreapta, îmbrățișez stânga! 19 vs 33. Una fără altă, nu aș fi fost azi mai echilibrată. Am învățat în timp ce înseamnă acceptarea, iubirea de lupta.

Să nu credeți că lucrurile vin peste noapte, e nevoie de multă muncă, să nu credeți că toate imagine de pe internet reflectă realitatea! Să aveți răbdare să descoperiți omul, nu judecați și nu puneți etichete prin filtrele celorlalți, aveți răbdare să cunoașteți omul! Chiar și așa, nu judecați, doar mergeți mai departe când simțiți că ceva nu se potrivește cu realitatea voastră. Știu?! Vor fi întrebări : ce dietă ai ținut ?! Prefer să va zic: un stil de viață sănătos, timp, ambiție, apă, răbdare, sport!”

Majda Aboulumosha va fi gazda emisiunii „Femeia alege”, din toamnă la PRO 2

În această toamnă, PRO 2 aduce show-ul „Femeia alege”, prezentat actrița Majda Aboulumosha. „Eu garantez pentru acest show, pentru că este mai mult decât un show TV, este despre realitate și despre iubire și despre emoție, tot ce contează în viața asta”.

Sursă foto: Instagram