Diana Belbiță, selfie special pentu cea mai importantă persoană din viața ei

Cea mai recentă fotografie postată de Diana Belbiță e un selfie care a primit imediat după publicare mii de like-uri. Mai mult, e un selfie cu..dedicație.

Alături de poză, Diana a scris:

"Când mama a spus că vrea un selfie imediat după luptă, am făcut selfie-ul. Nu te juca niciodată cu mama mea./ When my mom said she wants a selfie right after the fight, I took the selfie. Never play with my mom."

Deși a aceptat să își facă un nume în Canada, Diana a afirmat mereu că în România a rămas cel mai important om pentru ea: mama ei. Mai mult, s-a declarat, de câte ori a avut ocazia, iremediabil îndrăgostită de țara natală.

Mulți se așteptau ca Diana să înceapă să se afișeze din ce în ce mai des cu Marius Crăciun, câștigătorul de la FERMA, mai ales că cei doi au păstrat legătura. Cu toate acestea, Diana a ales să părăsească România în vara lui 2019 pentru o perioadă mai lungă, iar Marius a declarat că între ei e doar o prietenie sinceră. Marius și Diana au rămas prieteni și chiar s-au afișat de curând îmbrățișați...amical.