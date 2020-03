Dorian Popa, colaborare cu Abi? Ce fotografii au postat cei doi pe Instagram: „S-a terminat”

În urmă cu aproximativ un an, Abi a lansat un atac dur la adresa lui Selly, a lui Dorian Popa și a lui Nicole Cherry, după ce aceasta din urmă a afirmat despre el că este cel mai prost cântăreț din România.

După ce scandalul a fost făcut public, Dorian Popa a dezvăluit, în unul dintre vlogurile lui, că el nu are nimic cu Abi și că a vorbit în privat cu acesta, pentru a clarifica lucrurile: „Eu i-am spus omului că n-am nimic cu el. El are ceva cu omenirea și cu mine în special. Am o conversație pe Instagram, dar nu o să o arăt nimănui, în care am vorbit cu el și i-am spus că e foarte monstru, că e fresh. I-am zis că e foarte cool”.

Parcă pentru a demonstra și în spațiul virtual că au îngropat securea războiului, Abi și Dorian Popa au postat pe paginile lor de Instagram, în urmă cu aproximativ 24 de ore, câteva fotografii în care apar împreună.

„Abi X Dorian = S-a terminat” a fost descrierea pe care Abi a pus-o în dreptul fotografiilor, în timp ce Dorian Popa a scris: „Cookin' w Abi”. Astfel, cei doi i-au pus pe gânduri pe internauți, care afirmă că în curând Dorian Popa și Abi vor lansa o piesă împreună.

