Emil Rengle și Cătălin Zmărăndescu, la plimbare pe aceeași trotinetă: "M-a dat o tură"

Deși la Survivor România au avut mai multe neînțelegeri, după ce au ieșit din competiție Emil Rengle și Cătălin Zmărăndescu au devenit prieteni destul de apropiați.

Când Emil Rengle a fost eliminat de la Survivor, Cătălin Zmărăndescu a refuzat să îl salute, lăsând de înțeles că nu vrea să mai aibă de-a face cu el nici în afara competiției.

Iată că lucrurile nu stau deloc așa, iar cei doi au început să se vadă destul de des de când nu mai sunt în cadrul show-ului.

Emil Rengle și Cătălin Zmărăndescu au luat masa împreună, iar recent s-au și plimbat împreună...pe aceeași trotinetă. “M-a dat o tură”, a fost mesajul lui Emil, postat în dreptul filmulețului de pe Instagram.

Mii de persoane au apreciat umorul celor doi și au lăsat numeroase comentarii: “Jack și Rose”, “Cuplul anului”, “Cel mai mult îmi place la tine disciplina,simțul umorului, nebunia de care avem nevoie cu toții si prietenia cu Zmarandescu, deși l am criticat dur la început dar de fapt m am convins că-i un tip super OK”, au fost doar câteva dintre reacții.

Sursă foto: Instagram