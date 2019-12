EXCLUSIV - 20 de poveşti de Crăciun ale vedetelor PRO TV. Cove: "Mă enerva cumplit Moşu'"

Tu pregăteşte bradul, iar noi venim cu un cadou: povestea vedetei tale preferate!

Acum stăm de vorbă cu Gabriel Coveşeanu, sau Cove, prezentator al emisiunii “Vorbeşte lumea”, mândru tată de băieţi şi posesor al unor amintiri din copilărie care l-ar face pe Nică al lui Creangă să pară model de cuminţenie.

Mosu’, inamicul numarul UNU

Cel mai consistent cadou pe care îl primea Cove de la Moşu’ era…o porţie bună de morală. În fiecare an: “Mă enerva cumplit Moşu’. Am o amintire foarte neplăcută legată de el. Îmi ţinea curs de morală vreo 10 minute, mie mi se părea că dura o veşnicie, că de ce ai spart aia, că de ce ai rupt aia?! Eu voiam doar să plec şi când imi dădea cadoul nu mai aveam chef nici de cadou, nici de Moş, nici de nimic.”

Uneori, tot Moşu’ avea dreptate

La modul real, Moşu’ era el enervant, dar era şi...sincer. Şi destul de obiectiv. Cove îşi aminteşte că: “Ce să vezi, chiar făceam prostii. Dărâmam mobila, spărgeam prin casă, treceam în fugă strada fără să mă asigur. Copii, să nu faceţi ca mine, că a dat maşina peste mine, am ajuns la spital, din astea. Altădată îmi amintesc că m-am căţărat pe un corp suspendat din bucătărie să găsesc dulciurile, că erau ascunse de mine, logic. Şi s-a ales praful, s-a prăbuşit corpul, vesela, tot ce era pe el. Nu ai spun că am avut noroc, putea să cadă pe mine.”

Vata în pom şi lipitul instalaţiei cu scotch, devenite tradiţii de Crăciun

“Crăciunul în vremea comuniştilor nu era chiar ce e azi. Plus că eu am copilărit în Bucureşti, nu pot să spun că respectam cine ştie ce tradiţii. Era mai mult tradiţia de bloc, haha. Adică mergeam la colindat cu băieţii pe la câteva scări. Dar aveam totuşi brad de exemplu. Şi devenise regulă ca în fiecare an să punem vată în pom, ca să pară nins. Şi tot regulă era ca în fiecare an să lipim instalaţia cu scotch, că era vai de capul ei. În ceea ce priveşte Revelionul, mi-au rămas în minte artificiile din fiecare an. E interesant că şi acum, ca adult, dacă merg la un eveniment şi se lasă cu artificii, am senzaţia că e Revelionul.”





Crăciunul, descoperit cu adevărat ca tată

Cumva, Cove leagă şi el Crăciunu de copilărie, dar ai degrabă de...copilăria băieţilor lui: “Acum fiecare Crăciun e aparte. În plus, Moşu’ a luat lecţii de parenting, probabil de la Vorbeşte lumea, haha, şi nu mai vine chitit să îi certe 10 minute şi să îi ameninţe. Parentingul actual e fără pedepse şi recompense.”

Una peste alta, oricare ar fi amintirile tale de sărbători, niciodată nu e prea târziu pentru un Crăciun fericit şi un cadou special.





