Mesajul Vioricăi de la Clejani, după ce Margherita a consumat substanțe interzise și a produs un accident rutier

Weekendul trecut, Margherita de la Clejani a ajuns în centrul atenției după ce a provocat un accident în București. Ea a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat într-un autoturism care era parcat regulamentar pe marginea drumului.

Imediat după accidentul rutier, Margherita a fost testată cu alcooltestul, însă rezultatul a ieșit negativ, dar oamenii legii au observat că vedeta are un comportament ciudat și au decis să o testeze și cu drogtestul.

Din păcate pentru fiica Vioricăi și a lui Ioniță din Clejani, în urma celui de-al doilea test ar fi reieșit, potrivit oamenilor legii, că tânăra a consumat droguri, cel mai probabil heroină, după cum au afirmat jurnaliștii de la Cancan.

La începutul săptămânii, Viorica e la Clejani a vorbit la România TV și a afirmat că Margherita nu consumă droguri, ci că urmează un tratament de slăbit și este posibil ca la drogtest să fi ieșit pastilele pe care fiica ei le ia pentru a avea un trup fit.

„O mamă trebuie să-și ierte copilul. Eu provin dintr-o generație care nu a auzit de droguri și nu a consumat așa ceva. Nu am consumat așa ceva în viața mea. Pe unde mă duc eu, oamenii fac lucrurile astea. Și oameni cu cap, cu familii acasă. De unde să știu eu, o femeie de la țară. Am încredere în Margherita. Eu nu știu dacă Margherita făcea vreun tratament, știu că bea niște lucruri că uite, eu am fost sunată de diverși producători să fac reclamă. Am încercat și eu niște chestii și, sincer să vă spun, nu mi-a fost bine. Eu, dacă nu mănânc o zi întreagă, nu te mai înțelegi cu mine. Să lăsăm autoritățile să-și facă treaba. Nu? Că așa e frumos. Și după aia, orice ar fi, cât ar greși un copil, eu ca părinte trebuie să-l îndrept pe drumul cel bun și să am grijă de el. Sunt mama ei. Dacă a greșit... Băi! Care n-a greșit, să dea cu piatra. Toți, o dată în viață, greșim. E normal, e firesc. Sunt adolescenți. Ce să zică? S-a uitat la mine și m-a zis să stai liniștită, că Dumnezeu e sus”, a spus Viorica de la Clejani.

foto: Facebook Viorica de la Clejani

