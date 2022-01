În podcastul DA BRAVO promovat chiar în ultima zi a anului 2021, Mihai Bobonete a râs și a stat la povești cu cei doi prieteni și colegi, Costi Diță și Mihai Rait.

" Uite un moment care m-a marcat pe mine. (...) Am fost a nu știu câta oară cu fiu-meu în Deltă, cu Octav, eu am recordul tatuat pe mână, 93 de centimetri și el a prins o știucă de un metru. E o amintire foarte plăcută pe care o am. Nu o să uit. O să mă gândesc la acest moment în care fiu-meu a prins un pește mai mare decât am prins eu toată viața mea. "

Când cei trei discutau despre momentele memorabile din anul care s-a încheiat, Mihai Bobonete și-a amintit că...a fost întrecut de fiul său. Mai precis, acesta din urmă s-a dovedit mai priceput la pescuit, una din marile pasiuni ale actorului.