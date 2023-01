Miley Cyrus, atac în versuri pentru fostul ei soț, Liam Hemsworth

Muzica reprezintă un adevărat mod de descărcare a emoțiilor, iar vedetele știu cel mai bine asta! Dacă oamenii de rând își vindecă rănile prin ascultarea melodiilor preferate, artiștii din întreaga lume reușesc să își exprime durerea prin intermediul versurilor. După ce Shakira a șocat întreaga lume cu piesa dedicată lui Pique și iubitei sale, acum Miley Cyrus îi calcă pe urme.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth au avut o relație controversată timp de câțiva ani. Aceștia s-au cunoscut în anul 2009 pe platourile de filmare ale filmului The Last Song. A fost dragoste la prima vedere, iar la scurt timp după proiect cei doi și-au expus public relația.

La doar un an distanță, în 2010, Miley Cyrus și Liam Hemsworth au fost în atenția presei din cauza despărțirilor care s-au ținut lanț: au pus punct relației în luna August, apoi s-au împăcat în Septembrie, urmând să fie din nou singuri la finalul lunii Noiembrie. Între timp, se pare că lucrurile au început să funcționeze, iar în 2012 celebrul cuplu și anunța logodna. Din păcate însă, nunta a întârziat să apară, aceștia despărțindu-se din nou.

Patru ani mai târziu, în 2016, ei și-au oferit încă o șansă și s-au logodit, iar nunta a avut loc în Decembrie 2018. Deși în acel moment se bucurau de notorietate și de felicitările fanilor, în 2019 au depus actele de divorț, care s-a pronunțat oficial în 2020.

La mai bine de doi ani de la despărțirea oficială, Miley Cyrus a lansat o piesă care face trimitere directă la fostul ei soț: Flowers. Ba mai mult decât atât, fanii au sesizat că melodia a fost lansată chiar în ziua în care Liam Hemsworth a împlinit 33 de ani.

„Am fost buni / Am fost de aur / Un fel de vis care nu poate fi vândut/ Am fost bine/ Până când n-am mai fost/ Am construit o casă și am văzut-o cum arde”, spune Miley Cyrus în piesa ei, făcând referire și la proprietatea lor de lux din Malibu, care a ars într-un incendiu în 2018.

Aceasta a mai punctat și faptul că nu și-a dorit despărțirea, însă a fost nevoită să o accepte, iar pe parcurs a realizat cât de fericită poate să fie pe cont propriu.

Mai mult decât atât, melodia virală face referire și la anumite detalii din intimitatea cuplului. De exemplu, actorul i-ar fi dedicat artistei piesa „When I was your man” a lui Bruno Mars, despre care cântăreața a menționat ulterior în „răzbunarea” ei:



Versurile originale sunt: „Trebuia să-ți cumpăr flori/ Și să te țin de mână/ Să-ți ofer toate orele mele/ Atunci când am avut ocazia/ Să te duc la toate petrecerile pentru că-ți plăcea să dansezi”.

Drept răspuns, Miley Cyrus cântă: „Pot să-mi cumpăr singură flori/ Să-mi scriu numele pe nisip/ Pot să vorbesc cu mine ore în șir/ Să spun lucruri pe care nu le înțelegi/ Pot să mă duc sa dansez/ Și să mă țin singură de mine/ Da, pot să mă iubesc mai bine decât ai făcut-o tu”.



Potrivit zvonurilor apărute în mediul online, Miley Cyrus ar fi filmat videoclipul piesei în casa pe care Liam o închiriase pentru a o înșela pe artistă.

Sursă foto: Getty Images, Arhivă ProTV

