Nuntă în familia Năstase! Fiul Ioanei se însoară

Motiv de bucurie în familia Năstase! Singurul fiu al Ioanei se însoară, iar mama lui a anunțat deja primele detalii ale evenimentului.

Ilie și Ioana Năstase radiază de fericire deoarece în familia lor va avea loc un eveniment extrem de important. Singurul fiu al soției fostului tenismen se însoară, iar mama lui a dezvăluit deja cele mai importante detalii ale nunții.

Ioana Năstase a recunoscut faptul că este extrem de emoționată pentru marele eveniment, deși are toate detaliile puse la punct. Nunta va avea loc pe data de 1 iulie 2022, pe plaja din Mamaia. În ceea ce privește lista invitaților, soția lui Ilie Năstase a avut grijă să nu rateze niciun nume important din cercul de cunoștințe, motiv pentru care la eveniment vor fi prezente 400 de persoane. Unul dintre cadourile pe care Ioana i le pregătește fiului său este prezența lui Adrian Minune la eveniment.



„Sunt foarte emoționată. Încă de pe acum am acel fior. Băiatul meu cuminte și frumos va fi ginere pe data de 1 iulie. Peste numai două săptămâni și jumătate, iar locația este una de pe plajă, în Mamaia. Sunt așteptate 400 de persoane, dar lista va mai suferi modificări. Va avea patru formații, iar eu i l-am adus cadou pe Adrian Minune, pentru că la un Revelion la munte, după ce l-am admirat pe Adi, i-am spus lui Teo că la nunta lui îl voi aduce ca o surpriză, și iată că ni se va îndeplini și lui, și mie dorința”, a declarat aceasta pentru Click.ro.

În ceea ce privește vestimentația socrilor, Ioana și-a pregătit deja trei ținute absolut senzaționale, iar Ilie va îmbrăca uniforma de general.

„Eu mi am pregătit trei ținute superbe, dar mai am timp să combin încălțările și ținutele. Am trei ținute, spre deosebite de Ilie care nu își face griji deloc. Pentru că el va veni în uniforma lui de general. Dacă așa se simte bine, atunci eu mă bucur”, a declarat aceasta pentru sursa citată.

Sursă foto: Ioana Năstase/Facebook

