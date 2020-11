Oana Zăvoranu, dezvăluiri despre Pepe: „Este obraznic”

Pepe ar fi trebuit în aceste zile să fie în al nouălea cer de bucurie, deoarece noua lui piesă, „Lolita”, o colaborare cu Jador și Jo Klass, este pe primul loc în trending, însă succesul lui este umbrit de un eveniment neplăcut.

Potrivit tabloidelor, Pepe și-ar fi agresat soția, iar aceasta a cerut ordin de restricție. Chiar dacă informația nu a fost confirmată de niciuna dintre părți, jurnaliștii de la Click afirmă că la poliție a fost depusă o plângere.

Așa cum era de așteptat, imediat după ce informații despre presupusul incident au apărut în spațiul public, Oana Zăvoranu a vorbit despre ce s-ar fi putut întâmpla între Pepe și Raluca Pastramă.

„În afară de faptul că mi se rupe și mi se îndoaie, cum am mai spus, încă consider că este un bluff. La modul că nu cred, având în vedere cât este de controlat el de această familie Pastramă, că-și permitea să o bată în mijlocul străzii, de față cu copiii. Există poate niște neînțelegeri, după câțiva ani de căsnicie. Nu cred că a bătut-o. Nu cred că sunt în prag de divorț. Cred că au probleme, repet, cum are orice cuplu. Cred însă că le este foarte fomiță. S-au gândit că dacă implică un pic și de bătăiță și de poliție o să devină un pic mai interesant subiectul lor, care de altfel nu prezintă interes. Nu prezintă interes, pentru că el fără mine este fix zero barat”, a spus, potrivit celor de la Evenimentul Zilei, Oana Zăvoranu.

Mai mult decât atât, vedeta a vorbit și despre perioada în care Pepe i-a fost soț, dezvăluind că este un bărbat agresiv verbal, dar că nu a lovit-o niciodată: „A avut vreo două-trei ieșiri de nervozitate, dar nu către mine îndreptate. A rupt vreo două uși de șifonier, tot așa, fiind supărat. Ca să nu-mi dea mie una, a dat doi pumni în șifonier. Dar nu cred că a bătut-o ziua, în amiaza mare, de față cu copiii. Agresiv verbal, da, este. Ordinar. Este obraznic la modul de ordinărie verbală. Agresiv cu mine nu a fost niciodată”.

