Silviu Țolu, un alt fel de Dragobete alături de Lili Sandu

Silviu Țolu studiază moda la Universitatea din Bologna și e foarte încântat, dar, din păcate, locuiește în țara europeana afectată cel mai tare de Coronavirus.

Potrivit agenției ANSA, în Peninsulă, numarul deceselor provocate de virusul Covid-19 a crescut la șapte, în timp ce numărul cazurilor de infecție a depășit 220.



Tocmai de aceea, mai în glumă, dar mai mult în serios, Silviu Țolu a postat pe Instagram o fotografie alături de iubita lui, cu următorul mesaj:





“Cum sărbătorim de Dragobete? Un call pe whatsapp, discutând ultimele noutăți cu virusul și un #throwback, căci așa este #ladistanta sau... Love is in the air!”